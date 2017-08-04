В сети появился качественный рендер нового электромобиля Nissan Leaf 2018

Последняя утечка Nissan Leaf 2018 оказалась весьма интересной, так как впервые раскрыла внешность новинки без камуфляжа. Однако качество фотографий у случайного фотокорреспондента получилось настолько плохим, что рассмотреть все подробности не представляется особой возможности.

К счастью, рисовать рендеры умеют не только фанаты смартфонов, так что дизайнеры изданий Omniauto.it и Motor1 расчехлили свои графические редакторы и попытались перевести увиденное на экран.

Отметим, что получилось у них весьма неплохо. Единственное, что расстраивает — это нежелание дизайнеров отрендерить заднюю часть электромобиля Nissan Leaf 2018, хотя основа для данного изображения у них была.

Ну, а фотографию текущей модели электромобиля приведем для того, чтобы удобно было сравнивать оба поколения Leaf.

Источник: Omniauto.it