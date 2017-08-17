В Сингапуре намерены создать систему общественного транспорта по требованию

Заказ поездки будет осуществляться через специальное интернет-приложение, в котором можно будет заказать посадку и высадку на любой остановке в пределах определенной области. Для тестирования будущей системы были выбраны три остановки: Joo Koon, Punggol North/West и Shenton Way/Marina South.

Тендер будет проходить в два этапа. На первом этапе поставщики услуг общественного транспорта покажут свои модели будущего сервиса для оценки качества обслуживания, а на втором — «избранные» автобусные операторы будут тестировать предложенные программные и аппаратные решения. Победителя тендера объявят во второй половине 2018 года.

Напоследок отметим, что система общественного транспорта по требованию будет внедрена в рамках государственной программы, согласно которой Сингапур стремится стать первой в мире «цифровой нацией», используя IT-новации для решения городских проблем.