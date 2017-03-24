В США прошла первая публичная демонстрация доставки товара с помощью дронов Amazon Prime Air [видео]

На той же конференции MARS, посвящённой машинному обучению, домашней автоматике, робототехнике и космическим исследованиям, на которой глава Amazon Джеф Безос опробовал огромного человекоподобного робота Method-2, состоялось еще одно примечательное событие. В рамках мероприятия компания Amazon осуществила первую публичную и полностью автономную демонстрационную доставку товара с помощью дрона Prime Air на территории США.

Дрон Amazon Prime Air доставил несколько упаковок солнцезащитного крема участникам конференции MARS, что неудивительно, с учетом того, что мероприятие проводится в жаркой Флориде. Место посадки было обозначено с помощью специального QR-кода, но предполагается, что в дальнейшем дрон сможет самостоятельно выбирать подходящие для посадки площадки в заданном районе и доставлять заказанный товар в пределах получаса с момента заказа.

Напомним, что еще в конце прошлого года компания начала тестировать доставку с помощью дронов в Великобритании, однако в родной для себя Северной Америке компания не могла проводить соответствующие испытания из-за законодательных ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты автономных пилотируемых аппаратов на малых высотах.

Теперь же представители Amazon отметили, что они «на один шаг ближе к тому, что сделать доставку дронами в США реальностью», что может значить, что переговоры с соответствующими разрешительными органами сдвинулись с мертвой точки.

Источник: The Verge