В США составили рейтинг электромобилей по запасу хода, в первой десятке — семь Tesla Model S/X

Автомобильное издание Motor1 составило рейтинг электромобилей с учетом их запаса хода, основанного на американском измерительном цикле ЕРА. В список попали все модели, доступные в продаже на территории США, однако судя по представленным данным, конкуренцию продукции Tesla по такому параметру как запас хода составить пока не может ни один производитель.

Кроме запаса хода в километрах и милях в таблице приведен показатель эффективности расхода заряда батарей, выраженный в количестве «сожженных» кВтч на 100 миль пути:

Место Модель Запас хода (ЕРА), км Запас хода (ЕРА), миль Эффективность, кВтч/100 миль 1 Tesla Model S (P100D) 507 315 35 2 Tesla Model X (P100D) 465 289 39 3 Tesla Model S (P90D) 435 270 35 4 Tesla Model S (75D) 417 259 33 5 Tesla Model X (90D) 414 257 37 6 Tesla Model X (P90D) 402 250 38 7 Chevrolet Bolt EV 383 238 28 8 Tesla Model X (75D) 383 238 36 9 VW e-Golf 201 125 28 10 Hyundai Ioniq Electric 200 124 25 11 Ford Focus Electric 185 115 31 12 BMW i3 (94 AH) 183 114 29 13 Nissan Leaf 172 107 30 14 Kia Soul Electric 150 93 32 15 Mercedes-Benz B250e 140 87 40 16 Fiat 500e 135 84 30 17 BMW i3 (60 AH) 130 81 27 18 Smart Fortwo ED 109 68 32 19 Mitsubishi i-MiEV 95 59 30

Журналисты Motor1 особо отметили, что на решение о покупке конкретной модели оказывает влияние огромное количество факторов, начиная от цены, бренда, дизайна, скорости и заканчивая объемом багажника и особенностями сервисного обслуживания, однако именно запас хода является ключевой характеристикою любого электромобиля.

Напомним, что так называемый американский (еще есть европейский NEDC, японский JC08 и мировой WLTC) измерительный цикл ЕРА создан организацией Environmental Protection Agency и подразумевает достаточно сложную программу испытаний, во время которых измеряется запас хода электромобиля от полного заряда до полного разряда батарей.

Общее время тестирования составляет 31 минуту времени и 17,8 км пробега, во время которых электромобиль делает 22 остановки с последующим разгоном, средняя скорость во время цикла замера достигает 35 км/ч, максимальная — превышает 90 км/ч (полное описание методики доступно по следующей ссылке).

Источник: Motor1