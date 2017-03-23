В США составили рейтинг электромобилей по запасу хода, в первой десятке — семь Tesla Model S/X

В США составили рейтинг электромобилей по запасу хода, в первой десятке — семь Tesla Model S/X

Автомобильное издание Motor1 составило рейтинг электромобилей с учетом их запаса хода, основанного на американском измерительном цикле ЕРА. В список попали все модели, доступные в продаже на территории США, однако судя по представленным данным, конкуренцию продукции Tesla по такому параметру как запас хода составить пока не может ни один производитель.

Кроме запаса хода в километрах и милях в таблице приведен показатель эффективности расхода заряда батарей, выраженный в количестве «сожженных» кВтч на 100 миль пути:

МестоМодельЗапас хода (ЕРА), кмЗапас хода (ЕРА), мильЭффективность, кВтч/100 миль
1Tesla Model S (P100D)50731535
2Tesla Model X (P100D)46528939
3Tesla Model S (P90D)43527035
4Tesla Model S (75D)41725933
5Tesla Model X (90D)41425737
6Tesla Model X (P90D)40225038
7Chevrolet Bolt EV38323828
8Tesla Model X (75D)38323836
9VW e-Golf20112528
10Hyundai Ioniq Electric20012425
11Ford Focus Electric18511531
12BMW i3 (94 AH)18311429
13Nissan Leaf17210730
14Kia Soul Electric1509332
15Mercedes-Benz B250e1408740
16Fiat 500e1358430
17BMW i3 (60 AH)1308127
18Smart Fortwo ED1096832
19Mitsubishi i-MiEV955930

Журналисты Motor1 особо отметили, что на решение о покупке конкретной модели оказывает влияние огромное количество факторов, начиная от цены, бренда, дизайна, скорости и заканчивая объемом багажника и особенностями сервисного обслуживания, однако именно запас хода является ключевой характеристикою любого электромобиля.

Напомним, что так называемый американский (еще есть европейский NEDC, японский JC08 и мировой WLTC) измерительный цикл ЕРА создан организацией Environmental Protection Agency и подразумевает достаточно сложную программу испытаний, во время которых измеряется запас хода электромобиля от полного заряда до полного разряда батарей.

Общее время тестирования составляет 31 минуту времени и 17,8 км пробега, во время которых электромобиль делает 22 остановки с последующим разгоном, средняя скорость во время цикла замера достигает 35 км/ч, максимальная — превышает 90 км/ч (полное описание методики доступно по следующей ссылке).

Источник: Motor1

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