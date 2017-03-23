В США составили рейтинг электромобилей по запасу хода, в первой десятке — семь Tesla Model S/X
Автомобильное издание Motor1 составило рейтинг электромобилей с учетом их запаса хода, основанного на американском измерительном цикле ЕРА. В список попали все модели, доступные в продаже на территории США, однако судя по представленным данным, конкуренцию продукции Tesla по такому параметру как запас хода составить пока не может ни один производитель.
Кроме запаса хода в километрах и милях в таблице приведен показатель эффективности расхода заряда батарей, выраженный в количестве «сожженных» кВтч на 100 миль пути:
|Место
|Модель
|Запас хода (ЕРА), км
|Запас хода (ЕРА), миль
|Эффективность, кВтч/100 миль
|1
|Tesla Model S (P100D)
|507
|315
|35
|2
|Tesla Model X (P100D)
|465
|289
|39
|3
|Tesla Model S (P90D)
|435
|270
|35
|4
|Tesla Model S (75D)
|417
|259
|33
|5
|Tesla Model X (90D)
|414
|257
|37
|6
|Tesla Model X (P90D)
|402
|250
|38
|7
|Chevrolet Bolt EV
|383
|238
|28
|8
|Tesla Model X (75D)
|383
|238
|36
|9
|VW e-Golf
|201
|125
|28
|10
|Hyundai Ioniq Electric
|200
|124
|25
|11
|Ford Focus Electric
|185
|115
|31
|12
|BMW i3 (94 AH)
|183
|114
|29
|13
|Nissan Leaf
|172
|107
|30
|14
|Kia Soul Electric
|150
|93
|32
|15
|Mercedes-Benz B250e
|140
|87
|40
|16
|Fiat 500e
|135
|84
|30
|17
|BMW i3 (60 AH)
|130
|81
|27
|18
|Smart Fortwo ED
|109
|68
|32
|19
|Mitsubishi i-MiEV
|95
|59
|30
Журналисты Motor1 особо отметили, что на решение о покупке конкретной модели оказывает влияние огромное количество факторов, начиная от цены, бренда, дизайна, скорости и заканчивая объемом багажника и особенностями сервисного обслуживания, однако именно запас хода является ключевой характеристикою любого электромобиля.
Напомним, что так называемый американский (еще есть европейский NEDC, японский JC08 и мировой WLTC) измерительный цикл ЕРА создан организацией Environmental Protection Agency и подразумевает достаточно сложную программу испытаний, во время которых измеряется запас хода электромобиля от полного заряда до полного разряда батарей.
Общее время тестирования составляет 31 минуту времени и 17,8 км пробега, во время которых электромобиль делает 22 остановки с последующим разгоном, средняя скорость во время цикла замера достигает 35 км/ч, максимальная — превышает 90 км/ч (полное описание методики доступно по следующей ссылке).
Источник: Motor1