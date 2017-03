В США злоумышленник использовал «гифки», чтобы спровоцировать приступ у больного эпилепсией журналиста

GIF-анимация может быть смертельным оружием. По крайней мере, именно к такому выводу пришел суд присяжных в штате Техас в деле против Джона Ривелло, который отправил журналисту Курту Айхенвальду мигающую «гифку» с целью вызвать у него эпилептический припадок.

Сам инцидент произошел в Twitter. Обвиняемый, аккаунт которого носит имя Ari Goldstein (@jew-goldstein), отправил журналисту Курту Айхенвальду мигающую гиф-анимацию с подписью: «Ты заслуживаешь припадка за свою публикацию». Стоит отметить, что Ривелло действовал намеренно, поскольку журналист не раз говорил о своем недуге.

К сожалению, негодяй добился своего: отправленная гифка действительно вызвала у Айхенвальда приступ эпилепсии. Об этом сообщила его жена, после чего обратилась в полицию.

@jew_goldstein This is his wife, you caused a seizure. I have your information and have called the police to report the assault.

— Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) December 16, 2016