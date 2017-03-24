В США злоумышленник использовал «гифки», чтобы спровоцировать приступ у больного эпилепсией журналиста

GIF-анимация может быть смертельным оружием. По крайней мере, именно к такому выводу пришел суд присяжных в штате Техас в деле против Джона Ривелло, который отправил журналисту Курту Айхенвальду мигающую «гифку» с целью вызвать у него эпилептический припадок.

Сам инцидент произошел в Twitter. Обвиняемый, аккаунт которого носит имя Ari Goldstein (@jew-goldstein), отправил журналисту Курту Айхенвальду мигающую гиф-анимацию с подписью: «Ты заслуживаешь припадка за свою публикацию». Стоит отметить, что Ривелло действовал намеренно, поскольку журналист не раз говорил о своем недуге.

К сожалению, негодяй добился своего: отправленная гифка действительно вызвала у Айхенвальда приступ эпилепсии. Об этом сообщила его жена, после чего обратилась в полицию.

@jew_goldstein This is his wife, you caused a seizure. I have your information and have called the police to report the assault. — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) December 16, 2016

Следователи ФБР сработали оперативно и, получив доступ к аккаунту злоумышленника, отследили его местоположение. В ходе расследования также стало известно, что Ривелло уже давно пытался вызвать у Айхенвальда припадок, неоднократно присылая ему гифки со словами «Я отправляю тебе это, чтобы посмотреть, умрешь ли ты».

Причиной же конфликта предположительно послужили критические статьи журналиста о нынешнем президенте США Дональде Трампе, а также то, что корреспондент был евреем.

На данный момент дело все еще находится в суде. Айхенвальд настаивает, что раз анимация была отослана ему намеренно с целью вызвать приступ, следовательно, преступник использовал ее в качестве объекта, предназначенного для преднамеренного нанесения вреда. Таким образом, присланная анимация ничем не отличалась от пистолета, ножа или взрывного устройства.

На сторону пострадавшего всецело встало жюри присяжных. В то же время, в судебной практике пока не было прецедентов, при которых гифку признали оружием, поэтому каким будет конечное решение суда — вопрос открытый.

Мнения экспертов по правовым вопросам на этот счет разошлись. Адвокат Тор Экеланд, к примеру, полагает, что Ривелло может воспользоваться правом из Первой поправки Конституции США, объявив анимацию произведением искусства, делиться которым ему позволяет свобода слова.

В то же время, Даниэль Цитрон, эксперт по кибербезопасности Университета штата Мэриленд, говорит, что Ривелло прекрасно знал о последствиях — поэтому здесь речь идет не о свободе слова, а скорее о ситуации, когда преступник пытался убить больного диабетом, взломав его инсулиновую помпу.

Если Ривелло признают виновным, ему грозит до 10 лет заключения.

Источник: The Verge