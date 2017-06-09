В Steam бесплатно раздают игру PAYDAY 2, но всем желающим стоит поспешить, так как свой экземпляр получат только первые 5 миллионов игроков. Заходите в свой аккаунт, добавляйте игру (она доступна по следующей ссылке) и делитесь в комментариях, активна ли еще акция.

Напомним, что главные герои игры – это четыре грабителя, выполняющие задания различных закадровых мафиози. Для работы у них есть солидный арсенал вооружения и спецсредств, а также способности, поделенные на ветки развития. За каждую благополучно завершенную миссию герой получает опыт и деньги, которые может тратить на покупку оружия, дополнительного обвеса для него, а также кастомизацию маски, скрывающей лицо.

Маска – непременный атрибут серии PayDay, получивший во второй части дополнительный смысл – именно с надевания маски начинается активная часть ограбления.

Источник: Steam