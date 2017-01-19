В Steam Beta уже можно перемещать установленные игры на другие диски

В Steam Beta появилась долгожданная опция для тех, у кого много игр и мало свободного места на SSD.

Больше не нужно вручную переносить файлы игры и заново инсталлировать их на другой диск. Достаточно выбрать новую папку на любом диске прямо в свойствах игры.

Пока для этого нужна бета-версия Steam (переключение занимает меньше минуты). После чего, необходимо выбрать игру в библиотеке, зайти в свойства->локальные файлы и указать новую папку, куда она и будет перемещена.