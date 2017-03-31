В Steam стартовала распродажа игр и видео в стилистике аниме «Steam Anime Sale 2017»

Если в вашей жизни не хватает няшности и кавайности (а стесняться этого не надо, ведь даже сам Илон Маск рисует единорогов с радугой на панели управления Tesla), то очередная распродажа Steam Anime Sale 2017 стартует специально для вас.

Третьи по счету «Выходные Аниме» продлятся до утра понедельника, так что поспешите выбрать подходящую игру или фильм из сотен доступных предложений со скидкой. Полный список доступного в рамках Steam Anime Sale 2017 контента доступен по следующей ссылке:

Источник: Steam