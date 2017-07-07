В Super Mario Odyssey не будет надписи Game Over

Разработчики Super Mario Odyssey решили не добавлять в игру надпись Game Over, которая ранее встречалась во всех играх серии. Об этом стало известно из японского твиттера игры.

Сообщается, что в игре не будет ни жизней, ни бонуса для их увеличения. После смерти герой просто потеряет десять золотых монет, которые разбросаны по локациям, и возродится с ближайшей контрольной точки. При этом уровень не придется начинать сначала, даже если в распоряжении героя было меньше десяти монет.

«Независимо от того, сколько раз игрок будет терпеть неудачу, игра не будет заканчиваться», — говорится в сообщении.

По мнению журналистов источника, Nintendo зря отказалась от экранов смерти. Надписи Game Over за 30 лет существовании серии уже стали неотъемлемой ее частью, и «грустно осознавать», что в Super Mario Odyssey этой традиции будет положен конец, заключают журналисты.

Напоследок отметим, что Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября.

Источник: Polygon