В Telegram добавили возможность «отзывать» сообщения, статистику потребления данных, новые короткие ссылки t.me и другие улучшения

Разработчики Telegram выпустили новую версию (v.3.16) своего мессенджера, в которой появилось сразу несколько интересных функций. На первом месте по важности несомненно находится возможность «отозвать» случайно посланное сообщение, которая действует на протяжении 48 часов с момента его отправки.

Функция действует в обычных чатах с собеседниками и в групповых беседах, при этом в последнем случае сообщение удаляется у всех участников общения. Отметим, что ранее удалять сообщения можно было только в своем аккаунте или же с помощью функции самоуничтожения в секретных чатах.

Заметное количество пользователей Telegram активно путешествуют в праздничный период и с оглядкой на это разработчики решили добавить в мессенджер возможность контролировать потребление данных. В новом разделе Network Usage можно оценить количество загруженных данных в мобильных и Wi-Fi сетях, а также настроить характер загрузки данных и медиа в зависимости от текущего подключения.

Среди остальных нововведений стоит отметить новый вид сокращенных ссылок — t.me/telegram вместо telegram.me/telegram, целый ряд улучшений для пользователей Android-версии приложения, а также новые emoji, включая универсальный shrug.

Источник: Telegram