В Windows 10 появятся новые жесты для тачпадов и сенсорных экранов

Выход Windows 10 может сделать работу с Windows ноутбуками более удобной и унифицированной, поскольку система будет поддерживать определенный набор жестов, который должен работать на всех лэптопах, соответствующих официальным требования Microsoft.

Windows 10 будет поддерживать унифицированные жесты с использованием вплоть до четырех пальцев. Жесты позволят выполнять как традиционные функции, так и запускать Windows10-специфические команды: открывать Кортану, вызывать Action Center, предоставлять доступ к переключению между рабочими столами.

С выходом Windows 10 жесты обновятся не только для тачпадов, но и для сенсорных экранов. Эти жесты будут выполняться при перемещении пальцев из-за предела экрана внутрь, соответственно их будет четыре штуки.

Поскольку Microsoft пытается создать как можно более однородную рабочую среду, эти жесты будут дублироваться и на тачпадах ноутбуков с Windows 10 и будут выполнять аналогичные функции как на планшетах, так и на лэптопах.