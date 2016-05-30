В Windows 10 убрали лимит на 260 символов в пути к файлам

В файловой системе NTFS, по умолчанию используемой в Windows 10, всегда присутствовало ограничение в 260 символов на общую длину пути к файлам.

Если файлы хранились в папке, полный путь к которой превышал 260 символов, то система и сторонние приложения могли не корректно работать с такими файлами: отказывались их перемещать, удалять, открывать и т.д.

В Windows 10 build 14352 (предварительной сборке Anniversary Update) это ограничение убрали, хотя пока оно и не активировано по умолчанию.

Для того, чтобы система и приложения корректно работали с путями длиннее 260 символов, необходимо включить новую политику в настройках Windows 10.

Для этого понадобится запустить gpedit.msc, перейти к Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Filesystem > NTFS, и присвоить параметру Enable NTFS long paths значение Enabled.

Не все программы по умолчанию смогут поддерживать новую возможность Windows 10, и для этого потребуется минимальная правка со стороны разработчика, явно указывающая, что приложения поддерживают новую политику.