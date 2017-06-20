В Японии набирает популярность бумага, сделанная из камня

Японская компания TBM уже год как производит «экологичную» бумагу из известняка под брендом Limex, и не намерена останавливаться на достигнутом. Об этом сообщает Bloomberg Technology.

В чем соль?

TBM специализируется на выпуске визитных карточек, которые в Японии до сих пор очень популярны. Однако печатаются они не на обычной бумаге, а на специальном материале Limex, изготовляемом из известняка.

Сообщается, что такие визитки внешне практически неотличимы от традиционных бумажных карточек — они также имеют глянцевую поверхность, но при этом их очень сложно порвать или помять. Кроме того, бумага от TBM не впитывает воду — она настолько прочна и водоустойчива, что на ней можно написать что-нибудь даже под водой.

Интересно, что завод по производству Limex открылся еще в феврале 2015 года, но первую «каменную» бумагу удалось выпустить только прошлым летом.

«Было очень много трудностей, — делится подробностями Нобуюши Ямасаки, глава ТВМ. — Завод открылся еще в феврале 2015, но до прошлого июня у нас не получалось изготовить ни одной визитки, а все это время нужно было платить за сырье, электричество, выплачивать зарплаты. Когда же мы впервые сумели сделать визитку, с которой не стиралась краска при касании, все были изумлены».

Помимо визиток, TBM также займется производством ресторанных меню — буквально на днях компания заключила соответствующий контракт с местной сетью суши-ресторанов.

Кроме этого, в будущем Ямасаки намерен выпускать на основе Limex одноразовую посуду и разного рода пищевые упаковки — водостойкость материала здесь придется как нельзя кстати.

Впрочем, по мнению Ямасаки, главное преимущество его продукта заключается даже не столько в износостойкости, сколько в экологичности технологии. Как известно, для изготовления одной тонны обычной бумаги нужно срубить по меньшей мере 20 деревьев, а также израсходовать около 100 тонн воды. Вместе с тем, производство Limex не нуждается ни в воде, ни в древесине.

Сообщается, что для изготовления одной тонны Limex требуется около тонны известняка, а также 200 кг полиолефина (по сути, полиэтилена), источники которых «практически неиссякаемые». К тому же, известковая бумага менее дорога в производстве, нежели древесная, и легче поддается утилизации.

Таким образом, заключает Ямасаки, уже в ближайшем будущем популяризация Limex позволит существенно сократить интенсивность вырубки лесов, а также «сыграет немаловажную роль в тех регионах, где есть проблема нехватки воды». Особую важность, по мнению предпринимателя, технология приобретет через 10 лет, когда мировой спрос на бумагу, по подсчетам аналитиков, удвоится.

Финансовые аспекты

В настоящее время в TBM работает около 80 сотрудников, в этом году компания ожидает получить 1 млрд иен дохода. Конечная цель Ямасаки — к середине 2030-х годов превратить свое предприятие в компанию, приносящую 1 триллион иен в год.

Более того, в будущем предприниматель намерен открыть «сотни заводов» в регионах, богатых известняком, вроде Марокко и Калифорнии.

«Я бы хотел закончить свою предпринимательскую карьеру, оставив после себя компанию, которая просуществует еще сотни лет», — заявил Ямасаки.