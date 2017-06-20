В Японии набирает популярность бумага, сделанная из камня
Японская компания TBM уже год как производит «экологичную» бумагу из известняка под брендом Limex, и не намерена останавливаться на достигнутом. Об этом сообщает Bloomberg Technology.
В чем соль?
TBM специализируется на выпуске визитных карточек, которые в Японии до сих пор очень популярны. Однако печатаются они не на обычной бумаге, а на специальном материале Limex, изготовляемом из известняка.
Сообщается, что такие визитки внешне практически неотличимы от традиционных бумажных карточек — они также имеют глянцевую поверхность, но при этом их очень сложно порвать или помять. Кроме того, бумага от TBM не впитывает воду — она настолько прочна и водоустойчива, что на ней можно написать что-нибудь даже под водой.
Интересно, что завод по производству Limex открылся еще в феврале 2015 года, но первую «каменную» бумагу удалось выпустить только прошлым летом.
«Было очень много трудностей, — делится подробностями Нобуюши Ямасаки, глава ТВМ. — Завод открылся еще в феврале 2015, но до прошлого июня у нас не получалось изготовить ни одной визитки, а все это время нужно было платить за сырье, электричество, выплачивать зарплаты. Когда же мы впервые сумели сделать визитку, с которой не стиралась краска при касании, все были изумлены».
Помимо визиток, TBM также займется производством ресторанных меню — буквально на днях компания заключила соответствующий контракт с местной сетью суши-ресторанов.
Кроме этого, в будущем Ямасаки намерен выпускать на основе Limex одноразовую посуду и разного рода пищевые упаковки — водостойкость материала здесь придется как нельзя кстати.
Впрочем, по мнению Ямасаки, главное преимущество его продукта заключается даже не столько в износостойкости, сколько в экологичности технологии. Как известно, для изготовления одной тонны обычной бумаги нужно срубить по меньшей мере 20 деревьев, а также израсходовать около 100 тонн воды. Вместе с тем, производство Limex не нуждается ни в воде, ни в древесине.
Сообщается, что для изготовления одной тонны Limex требуется около тонны известняка, а также 200 кг полиолефина (по сути, полиэтилена), источники которых «практически неиссякаемые». К тому же, известковая бумага менее дорога в производстве, нежели древесная, и легче поддается утилизации.
Таким образом, заключает Ямасаки, уже в ближайшем будущем популяризация Limex позволит существенно сократить интенсивность вырубки лесов, а также «сыграет немаловажную роль в тех регионах, где есть проблема нехватки воды». Особую важность, по мнению предпринимателя, технология приобретет через 10 лет, когда мировой спрос на бумагу, по подсчетам аналитиков, удвоится.
Финансовые аспекты
В настоящее время в TBM работает около 80 сотрудников, в этом году компания ожидает получить 1 млрд иен дохода. Конечная цель Ямасаки — к середине 2030-х годов превратить свое предприятие в компанию, приносящую 1 триллион иен в год.
Более того, в будущем предприниматель намерен открыть «сотни заводов» в регионах, богатых известняком, вроде Марокко и Калифорнии.
«Я бы хотел закончить свою предпринимательскую карьеру, оставив после себя компанию, которая просуществует еще сотни лет», — заявил Ямасаки.
Напоследок отметим, что не все эксперты разделяют восторженные слова Ямасаки. Так, по мнению Ясухиро Накада, аналитика Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, популяризация Limex, напротив, только навредит экологии.
«Производство бумаги из древесной стружки предполагает высадку деревьев, поэтому я не знаю, насколько привлекательным будет Limex с точки зрения экологии», — полагает эксперт.
Источники: hightech.fm, Bloomberg Technology