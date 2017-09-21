В Японии сняли первые видеообзоры экстерьера и интерьера нового электромобиля Nissan Leaf 2018

Представленный в начале сентября электромобиль Nissan Leaf 2018 вызвал неподдельный интерес у нашей аудитории, что трансформировалось в солидное количество просмотров и почти 500 комментариев. Как только наша редакция получит доступ к этому электромобилю, мы обязательно проведем полноценный тест-драйв и напишем обзор. Ну, а пока этого не произошло, предлагаем посмотреть несколько снятых в Японии видеороликов готовых к отправке первым покупателям Nissan Leaf 2018.

На первом видео можно рассмотреть экстерьер и интерьер базовой комплектации электромобиля:

На следующем представлена более дорогая версия Luxury Pack, обратите внимание на отличия в оформлении салона:

Третий ролик снят не в автосалоне, а на улице, зато он самый длинный и позволяет рассмотреть все детали в подробностях:

Все промофото и официальные видео также можно посмотреть в нашей первой новости об анонсе, однако представленные в этом материале ролики дают более полное впечатление о серийной версии Nissan Leaf 2018.

Напомним, что Nissan Leaf 2018 оснастили более емкой батареей на 40 кВтч (у предшественника 2016 года было только 30 кВтч), что позволяет электромобилю гарантированно проехать 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA или 400 км по японскому циклу Japan JC08. Новый электродвигатель мощностью 110 кВт/150 л.с. и с крутящим моментом 320 нм (у предшественника — 80 кВт/110 л.с. и 280 нм соответственно) обещает улучшенную динамику разгона.

Продажи нового Nissan Leaf стартуют в Японии уже 2 октября 2017 года, при этом на рынки Европы, США и Канады он попадет только в начале 2018 года. Стоимость новинки в США составит $29,990 (а в Японии — 3,150,360 йен или $28,990), что дешевле, чем у вышеупомянутых конкурентов.

Источник: Inside EV`s