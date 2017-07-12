Valve выпустила патч с исправлениями для оригинальной Half-Life, вышедшей 19 лет назад

Буквально на днях мы писали, что успешно продаваемая PC-версия ролевого экшена NieR: Automata, несмотря на баги, не получила ни одного патча, хотя с момента релиза игры прошло уже больше четырех месяцев. И вот как по заказу подвернулся полностью противоположный случай – на днях компания Valve выпустила патч с исправлениями ряда ошибок для оригинальной Half-Life 1998 года.

Предыдущее свое обновление игра получила четыре года назад. То есть, разработчик продолжает заботиться о своем детище, хотя релиз игры состоялся целых 19 лет назад! И это достойно похвалы. Собственно, в ветке с комментариями под новостью о выпуске обновления уже насчитывается более 550 комментариев поклонников вселенной Half-Life. Судя по некоторым комментариям, многие до сих не теряют надежду на выпуск продолжения приключений молчаливого физика Гордона Фримена и видят намеки даже в выпуске этой заплатки. Впрочем, более трезво оценивающие ситуации реалисты, кажется, уже давно смирились с тем, что Half-Life 3 не будет.

Что касается самого патча, разработчики приводят следующий список изменений:

исправлены вылеты при вводе некоторых неверных строк в консоли игры;

исправлены вылеты при загрузке специально созданных неверных файлов BSP;

устранена уязвимость, допускающая использование неверных SAV-файлов сохранений для записи произвольных файлов в каталог игры;

исправлена проблема, вызывающая сбои при быстрой смене расходуемого оружия;

исправлены вылеты при установке пользовательских граффити-рисунков.

Источник: Steam