Valve закрывает сервис Steam Greenlight, но взамен запустит платформу прямой публикации Steam Direct

Компания Valve объявила о закрытии платформы Steam Greenlight, которая позволяла инди-разработчикам публиковать свои игры на сервисе Steam при условии получения достаточной поддержки у потенциальных покупателей. Благодаря данной модели в Steam появлялись игры, которые вряд ли одобрили бы сотрудники Valve «с универсальным вкусом», пытающиеся предугадать, какие именно игры понравятся абсолютно всем пользователям. В компании отдали должное проекту Greenlight — с его помощью вышло более 100 проектов, каждый из которых заработал по меньшей мере по одному миллиону долларов, но отметили, что его время прошло. При этом саму идею прямого распространения в Steam сохранят и весной текущего года заменят старый вариант на более продвинутый Steam Direct, который предоставит разработчикам более прямой путь публикации игр.

«Greenlight помог нам осознать, что аудиторию Steam составляет широкое разнообразие пользователей c не менее широким разнообразием вкусов. Например, некоторые пользователи проводят огромное количество времени в одной или двух играх, тогда как другие приобретают десятки приложений ежегодно и играют в каждую игру понемногу. Некоторые пользователи обожают глобальные стратегии, а другие предпочитают визуальные новеллы. Он также выявил две ключевые проблемы, которые предстояло решить в сервисе — оптимизацию процесса размещения нового контента в Steam и поиск новых путей обеспечения пользователей доступом к контенту.» — отметили в Valve.

Чтобы решить эти проблемы, были радикально пересмотрены инструменты для публикации в Steamworks, обновлены «Рекомендации Steam» и добавлены такие функции, как обзоры пользователей, список рекомендаций, метки пользователей, кураторы Steam и усовершенствованная процедура возврата средств. С момента обновления рекомендаций пользователи стали в среднем проводить больше времени, играя в Steam, за этот же промежуток времени удвоилось и среднее количество игр, купленных в Steam отдельными пользователями.

Однако этого показалось мало и в Valve решили создать новую систему регистрации для разработчиков, желающих разместить свои игры на Steam. Новый сервис, который получил название Steam Direct, увидит свет весной 2017 года и заменит Steam Greenlight. Новым разработчикам будет необходимо оформить определённые электронные документы, пройти процедуру проверки (индивидуальной или для компании), а также предоставить налоговую информацию (подобные данные запрашиваются при создании банковского счёта). После этого разработчикам предстоит оплатить возмещаемый взнос за каждый продукт (точная сумма пока обсуждается), который они желают разместить на платформе. Взнос необходим для того, чтобы уменьшить количество случайных приложений.

«Несмотря на то, что мы вложили значительные средства в платформу для размещения контента и систему поддержки индивидуальных предпочтений в магазине, мы всё ещё не решили, каким должен быть взнос. Мы обратились к нескольким разработчиками и студиям с просьбой сообщить нам, какой размер взноса они считают приемлемым. Суммы, предложенные нам, составляют от 100 до 5000 долларов США. У каждой из сумм есть свои преимущества и недостатки, поэтому мы хотим собрать как можно больше отзывов от разработчиков, прежде чем окончательно остановиться на одной цифре.» — отметили представители Steam.

В сервисе отметили, что Steam Direct должна стать ещё одной ступенькой на пути к усовершенствованию Steam, при этом команда его разработчиков обещает принимаем во внимание отзывы и предложения от игроков.

Источник: Steam