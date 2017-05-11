«Вещи, кошельки и телефоны во время праздников»: Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей

Компания Uber составила «Рейтинг забывчивости» украинских пользователей, который показывает, что именно и когда чаще всего забывают пассажиры во время поездок в автомобилях одноименного сервиса. Рейтинг составлен на основе обращений пользователей и водителей в службу поддержки Uber в Украине о забытых в автомобиле вещах.

Почти за год работы Uber в Украине (сервис был запущен в Киеве в конце июня 2016 года), рейтинг самых часто забываемых украинцами вещей в Uber возглавили зимние вещи (шапки, шарфы, перчатки), мобильные телефоны, кошельки и ключи. Среди самых необычных вещей, оставленных пассажирами Uber в Киеве, — обручальное кольцо, лоток яиц, гироскутер, пульт от телевизора, свадебная свеча и даже живой попугай.

В целом Топ 10 самых забываемых вещей в автомобилях Uber в Украине выглядит так:

Шапка Шарф Кошелек Телефон Ключи Перчатки Банковская карта Наушники Сумка/рюкзак Очки

Uber определил и самые “забывчивые” дни в Украине в 2017 году. Больше всего обращений в службу поддержки поступило накануне Дня всех влюбленных — 13 февраля и в период рождественских праздников 7-8 января. Нелегким оказался и новогодний период, а 8 марта и 9 апреля заняли четвертую и пятую строчку рейтинга соответственно.

Отметим, что пользователи платформы в США оказались не менее оригинальными: в 2016 году они обращались в службу поддержки, чтобы вернуть забытое в машине обручальное кольцо, омара, стул, бронежилет, свадебный костюм, домашние тапочки от-кутюр, игровую приставку, попону для собаки.

Всего же только с начала 2017 года служба поддержки Uber в Украине вернула владельцам более 1100 забытых в машинах вещей. Напомним, что для того, чтобы вернуть случайно оставленную вещь, необходимо перейти в пункт меню «Ваши поездки», выбрать ту, во время которой была оставлена вещь и, наконец, выбрать пункт «Я оставил вещь в Uber». После этого приложение свяжет пользователя с водителем или со службой поддержки, если же в машине был забыт телефон с установленным приложением, то для его возврата можно воспользоваться формой обратной связи на сайте Uber.

Источник: Uber