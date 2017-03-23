Видео: Что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду

Популярный познавательный YouTube-канал Science Channel, посвященный космосу, научным открытиям и новыми технологиям, опубликовал весьма увлекательное анимационное видео, наглядно демонстрирующее, что случится с человеком при падении на нейтронную звезду. Само видео помимо сгенерированной на компьютере сцены с падением человека (авторы используют манекен, идентичный тем, что используют для краш-тестов автомобилей) на нейтронную звезду содержит комментарии астрофизиков и специалистов по планетарной защите с интересными фактами о нейтронных звездах.

В видео, к примеру, говорится, что нейтронные звезды является самыми плотными после черных дыр астрономическими объектами. И если каким-то чудом удастся отколоть небольшой кусочек от нейтронной звезды, по размеру сопоставимый с небольшим камнем, помещающимся в ладони, он будет весить сотни миллионов метрических тонн. Радиус этих звезд обычно не превышает 9-10 км, но при этом их масса вдвое больше, чем масса Солнца.

Авторы видео постепенно подводят зрителя к кульминационному моменту, подробно объясняя все нюансы с научной точки зрения. Нейтронные звезды также обладают столь сильным гравитационным притяжением, что могут искажать световое излучение вокруг себя и создавать различные световые эффекты. Собственно, гравитационное притяжение нейтронной звезды в 200 миллиардов раз сильнее, чем у Земли.

Так что при гипотетическом падении на нейтронную звезду человека попросту разорвет на кусочки. Пожалуй, в данном случае корректнее будет сказать не «разорвет», а расщепит на атомы под воздействием приливных сил. Но ваши атомы не уйдут смиренно в сумрак вечной тьмы (еще не забыли «Интерстеллар»?). В момент, когда тонкий поток атомов, путешествующий со скоростью около 160 тысяч километров в секунду, достигнет нейтронной звезды, произойдет выброс огромной энергии. В частности, говорится, что количество энергии будет больше, чем при взрыве всех ядерных зарядов на Земле.

Так что да, лучше держаться от нейтронных звезд на расстоянии.

Источник: PM