Видеоблоггер JerryRigEverything испытал на прочность сапфировое стекло премиум-версии смартфона HTC U Ultra [видео]

Если вы следите за «творчеством» видеоблоггера JerryRigEverything, который испытывает практически все популярные смартфоны на прочность, то наверняка помните, как в его руках буквально раскрошилась модель HTC U Ultra со стеклянным корпусом. Ирония судьбы, но в тот же день была представлена премиальная версия этого смартфона за $950 с увеличенным до 128 ГБ объемом памяти и сапфировым стеклом вместо Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях.

Поможет ли сапфир выдержать смартфону HTC U Ultra стандартные испытания JerryRigEverything? Давайте смотреть видео.

Блоггер решил испытать устойчивость сапфировой защиты HTC U Ultra к царапинам, сравнив его с аналогичными материалами в часах Tissot и защитной пленке для смартфонов. Пленка, «усиленная» частицами сапфира, абсолютно не оправдала ожиданий и буквально сразу сдалась под напором острого инструмента. А вот стекло часов и экран смартфона выдержали испытания на отлично, более того, JerryRigEverything заявил, что HTC U Ultra оказался одним из самых устойчивых к царапинам смартфонов, из всех, которые ему довелось тестировать.

К сожалению, премиум-версия HTC U Ultra не подверглась полной программе испытаний, которая включает тест на изгиб. Однако с учетом прочности сапфирового стекла можно с высокой долей уверенности предположить, что он не раскрошится так быстро, как обычный HTC U Ultra, а значит окажется более прочным и устойчивым к изгибанию.

P.S. А вот так прошел испытания обычный HTC U Ultra.

Источник: JerryRigEverything