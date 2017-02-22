Вчора в світі відзначали Міжнародний день рідної мови, у зв’язку з чим «Вікімедіа Україна» підрахувала, які саме статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами. На сьогодні існує 295 мовних розділів цієї відкритої енциклопедії, усі вони є окремими сайтами, з назвами на зразок uk.wikipedia.org, де перші дві чи три літери — код мови. Є група мовних розділів, які ще не створені окремо, а перебувають в так званому інкубаторі, поки мовний комітет спільноти не вирішить, що такий сайт має своїх дописувачів і буде розвиватися.

Кожна стаття пишеться окремо і, в принципі, не залежить від версій про цей же предмет іншими мовами (крім випадків, коли статтю повністю перекладають з однієї мови іншою, але й тоді, після завершення перекладу стаття починає жити власним життям і подальші редагування не обов’язково стаються внаслідок змін в інших мовних розділах). Статті пишуться на основі різних джерел, і найвірогідніше — джерел тією мовою, що є рідною для дописувача. Певний мовний розділ Вікіпедії дуже залежить від кількості і якості джерел, на які посилається, бо дописувачів, які можуть перекладати з інших мов, зазвичай менше. Тому стаття про якогось політичного діяча може (і, вірогідно, буде) кардинально відрізнятися, скажімо, англійською, українською і китайською.

Статті пов’язані між собою міжмовними посиланнями. У Вікіпедії є службова сторінка «Сторінки з найбільшою кількістю інтервікі-посилань», де можна побачити список статей, що створені різними мовами. Немає жодної статті, що мала б 295 мовних версій. Найближче наблизилась стаття про Фінляндію — 283.

Зрозуміло, чому найбільше пишуть про країни, перші 500 статей у цьому рейтингу виглядають наступним чином:

Найбільше серед них статей про країни, далі статті можна інтуїтивно згрупувати в такі типи: час (місяці, дні тижня, роки, дати), населені пункти, географічні та астрономічні об’єкти, поняття та інше, особи, мови, науки, жива природа, організації.

Стаття «Україна‏‎» на 23-24 місці разом з «Канадою» — 253 версії.

Серед населених пунктів набільше описане Ріо-де-Жанейро‏‎ (244 посилання).

231 статті є про Курів‏‎ — село на північному сході Польщі. Оце ж хтось постарався над перекладами! З польських населених пунктів у список втрапили ще три: Варшава‏‎ (219 посилань), Трояни (Мазовецьке воєводство)‏‎ (203) і Конськоволя‏‎ (195).

Понеділок‏‎ — 207 мов, неділя‏ —‎ 206.

Серед статей найбільше мовних версій є про 2012‏‎ рік (201 посилання).

Серед статей про дні року найбільше про 1 січня‏‎ (191 посилання) і далі непослідовно, але про інші числа січня.

Список осіб з цього списку варто подати окремо:

Про Рейгана написали більшою кількістю мов, ніж про Ісуса, про корейського політика Сунг Яае-ки‏‎ — частіше, ніж про Гітлера (треба віддати належне завзятості автора цих машинних перекладів, якого згодом глобально заблокували), статтей про Майкла Джексона така ж кількість, що й про Ейнштейна.

Серед наук лідирує географія:

Географія‏‎ (222 міжмовні посилання)

Математика‏‎ (209)

Астрономія‏‎ (208)

Фізика‏‎ (205)

Історія‏‎ (202)

Біологія‏‎ (200)

Хімія‏‎ (196)

Філософія‏‎ (195)

Про собаку (Пес свійський‏) написали частіше, ніж про кота (Кіт свійський‏‎): 220 проти 211. Стаття «Істинна церква Ісуса»‏‎ має 261 мовну версію, «Організація Об’єднаних Націй‏‎» — 202. Стаття «Вікіпедія‏‎» з’являється частіше (269), ніж «Біблія»‏‎ (228), що зовсім не дивно для онлайн-енциклопедії, а «Коран» не втрапив у перші 500 статей. «Вода» в цьому списку на сто тридцять дев’ятій сходинці‏‎ (214 мовних версій).

Відзначимо, що в Державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд. гривень, зокрема на кінематограф, іміджеві українські проекти у світі за різними напрямами, запуск українського інституту книги, тощо.



Джерело: Вікімедіа Україна