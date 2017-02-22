«Вікімедіа Україна» підрахувала, які саме статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами
Вчора в світі відзначали Міжнародний день рідної мови, у зв’язку з чим «Вікімедіа Україна» підрахувала, які саме статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами. На сьогодні існує 295 мовних розділів цієї відкритої енциклопедії, усі вони є окремими сайтами, з назвами на зразок uk.wikipedia.org, де перші дві чи три літери — код мови. Є група мовних розділів, які ще не створені окремо, а перебувають в так званому інкубаторі, поки мовний комітет спільноти не вирішить, що такий сайт має своїх дописувачів і буде розвиватися.
Кожна стаття пишеться окремо і, в принципі, не залежить від версій про цей же предмет іншими мовами (крім випадків, коли статтю повністю перекладають з однієї мови іншою, але й тоді, після завершення перекладу стаття починає жити власним життям і подальші редагування не обов’язково стаються внаслідок змін в інших мовних розділах). Статті пишуться на основі різних джерел, і найвірогідніше — джерел тією мовою, що є рідною для дописувача. Певний мовний розділ Вікіпедії дуже залежить від кількості і якості джерел, на які посилається, бо дописувачів, які можуть перекладати з інших мов, зазвичай менше. Тому стаття про якогось політичного діяча може (і, вірогідно, буде) кардинально відрізнятися, скажімо, англійською, українською і китайською.
Статті пов’язані між собою міжмовними посиланнями. У Вікіпедії є службова сторінка «Сторінки з найбільшою кількістю інтервікі-посилань», де можна побачити список статей, що створені різними мовами. Немає жодної статті, що мала б 295 мовних версій. Найближче наблизилась стаття про Фінляндію — 283.
Зрозуміло, чому найбільше пишуть про країни, перші 500 статей у цьому рейтингу виглядають наступним чином:
- Найбільше серед них статей про країни, далі статті можна інтуїтивно згрупувати в такі типи: час (місяці, дні тижня, роки, дати), населені пункти, географічні та астрономічні об’єкти, поняття та інше, особи, мови, науки, жива природа, організації.
- Стаття «Україна» на 23-24 місці разом з «Канадою» — 253 версії.
- Серед населених пунктів набільше описане Ріо-де-Жанейро (244 посилання).
- 231 статті є про Курів — село на північному сході Польщі. Оце ж хтось постарався над перекладами! З польських населених пунктів у список втрапили ще три: Варшава (219 посилань), Трояни (Мазовецьке воєводство) (203) і Конськоволя (195).
- Понеділок — 207 мов, неділя — 206.
- Серед статей найбільше мовних версій є про 2012 рік (201 посилання).
- Серед статей про дні року найбільше про 1 січня (191 посилання) і далі непослідовно, але про інші числа січня.
Список осіб з цього списку варто подати окремо:
- Рональд Рейган (231 посилання)
- Ісус Христос (229)
- Барак Обама (219)
- Корбін Блю (203)
- Конфуцій (203)
- Ісаак Ньютон (199)
- Леонардо да Вінчі (199)
- Нельсон Мандела (195)
- Гай Юлій Цезар (195)
- Сунг Яае-ки (194)
- Адольф Гітлер (193)
- Вольфганг Амадей Моцарт (191)
- Майкл Джексон (190)
- Альберт Ейнштейн (190)
- Мікеланджело Буонарроті (184)
- Вільям Шекспір (182)
- Наполеон I Бонапарт (181)
- Вінсент ван Гог (179)
- Арістотель (178)
- Людвіг ван Бетховен (178)
- Платон (177)
Про Рейгана написали більшою кількістю мов, ніж про Ісуса, про корейського політика Сунг Яае-ки — частіше, ніж про Гітлера (треба віддати належне завзятості автора цих машинних перекладів, якого згодом глобально заблокували), статтей про Майкла Джексона така ж кількість, що й про Ейнштейна.
Серед наук лідирує географія:
- Географія (222 міжмовні посилання)
- Математика (209)
- Астрономія (208)
- Фізика (205)
- Історія (202)
- Біологія (200)
- Хімія (196)
- Філософія (195)
Про собаку (Пес свійський) написали частіше, ніж про кота (Кіт свійський): 220 проти 211. Стаття «Істинна церква Ісуса» має 261 мовну версію, «Організація Об’єднаних Націй» — 202. Стаття «Вікіпедія» з’являється частіше (269), ніж «Біблія» (228), що зовсім не дивно для онлайн-енциклопедії, а «Коран» не втрапив у перші 500 статей. «Вода» в цьому списку на сто тридцять дев’ятій сходинці (214 мовних версій).
Відзначимо, що в Державному бюджеті України на 2017 рік на розвиток української культури передбачено понад 3 млрд. гривень, зокрема на кінематограф, іміджеві українські проекти у світі за різними напрямами, запуск українського інституту книги, тощо.
Джерело: Вікімедіа Україна
- Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував владі, студентам та науковцям сприяти розвитку україномовного розділу «Вікіпедії».
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- На початку лютого цього року «Українська Вікіпедія» відсвяткувала 13-річчя, провела Вікімарафон та поділилася підсумками 2016 року, в якому було написано 677 тисяч статей та отримано 50 млн переглядів на місяць.