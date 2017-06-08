Винтажные кроссовки Apple пустят с молотка, стартовая цена — $15 тыс.

Компания Apple не всегда была такой, как мы знаем её сейчас. До периода массового распространения смартфонов и ноутбуков Apple занималась и другими видами деятельности, не совсем свойственными технологическим компаниям. Например, с середины 80-х годов до начала 90-х годов в компании выпускали одежду и аксессуары. А первый ноутбук Apple появился в 1989 году.

Одним из наиболее ценных предметов одежды, выпущенных компанией Apple, стала пара фирменных кроссовок. Они выполнены в белом цвете и содержат вышитый разноцветный логотип компании. Ценность этих кроссовок заключается в том, что они никогда не попадали на рынок. Они так и не вышли из стадии прототипа и предлагались лишь сотрудникам компании. Отмечается, что данная пара находится в идеальном состоянии.

Аукционный дом Heritage Auctions выставит эту пару кроссовок Apple на продажу на площадке eBay с 11 июня. Стартовая цена лота составляет $15 тыс. При этом в Heritage Auctions рассчитывают получить на аукционе не менее $30 тыс. Такая сумма за фирменные кроссовки Apple не выглядит слишком большой с учётом того, что в прошлом году кожаная куртка Стива Джобса была продана за $22 тыс.

Источник: The Verge