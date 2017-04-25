Виталий Кличко предложил открыть в Киеве совмещенные полосы для одновременного движения общественного транспорта и велосипедов

Сегодня в Киеве в очередной раз прошла акция «Велосипедом на роботу», призванная популяризовать велосипед в роли полноценного вида городского транспорта. Помимо обычных киевлян к флешмобу присоединились также и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и мэр Киева Виталий Кличко, который сделал несколько весьма интересных заявлений, в частности, предложив совместить на дорогах Киева полосы движения для общественного транспорта и велосипедистов.

«Очень хорошо, что у киевлян есть желание ездить на велосипеде. Уверен, что у этого вида транспорта хорошие перспективы в нашем городе. И хорошо, что подобные мероприятия становятся все популярнее и из года в год к ним присоединяется все больше велосипедистов. Я сегодня утром проехал уже 35 километров. Уверен, что каждый, кто присоединится к нашему велосипедному движению, получит огромное удовольствие», — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также пригласил киевских велосипедистов на открытие обновленного велотрека, которое состоится 20 мая.

Мэр Киева сообщил (на видео — начиная со 2 минуты), что столичные власти планируют расширить перечень велосипедных маршрутов в городе и провести эксперимент — обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, как это, например, реализовано в Будапеште.

«Мы перенимаем лучший мировой опыт, где полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это пока будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов. Наша задача — сделать Киев приспособленным и безопасным для поездок на велосипеде», — отметил мэр.

Виталий Кличко рассказал, что совмещенные с ОТ-полосой велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.

Со своей стороны отметим, что подобное совмещение подразумевает весьма высокую водительскую культуру водителей общественного (и не только, по понятным причинам) транспорта. Водителям автобусов, троллейбусов и маршрутных такси будет необходимо максимально корректно обгонять более тихоходные велосипеды, выдерживая безопасный боковой интервал, для чего им зачастую потребуется покидать свою выделенную полосу, перемещаясь в средний ряд.

Подобный режим движения при наличии достаточного количества велосипедистов на дороге способен заметно сказаться на ситуации с пробками, а проезд «впритирку» к велосипедам массивного транспорта просто опасен, что подтвердит любой велосипедист, активно использующий не только велодорожки и тротуары, но и автомобильные дороги.

Источник: КГГА