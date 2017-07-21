Владимир Омелян представил, как бы мог выглядеть ответ «Укрзалізниці» на предложение Илона Маска построить Hyperloop в Украине

Вчера Илон Маск получил предварительное разрешение на постройку первого подземного тоннеля Hyperloop по маршруту Нью-Йорк — Вашингтон, а сегодня министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян попытался представить (на правах пятничного юмора), как бы мог выглядеть ответ «Укрзалізниці» на предложение построить такую же линию в Украине.

проект Маска нанесет значительный ущерб железнодорожной станции Киев-Пассажирский и повлечет десятки миллиардов убытков государственной компании;

перрон не способен обслуживать такое количество пассажиров;

министерство превысило свои полномочия и написало на английском языке;

лучшая скорость — 100 км/час, а от скорости в 10 раз большей у людей возникает головокружение и желание реформ;

давайте вместо Гиперлуп-сообщения Киев-Одесса или Киев-Львов сначала запустим Сумы-Глухов;

да, это в пять раз дешевле и в 10 раз быстрее, но целесообразно оставить все, как есть — потому что так точно лучше;

Маск требует условия, которых нет ни у одного перевозчика, если ему дать такие условия, то другие перевозчики тоже будут требовать таких условий через антимонопольный комитет;

авторитетный железнодорожный эксперт: «Омелян — сумасшедший и подлежит немедленной ликвидации. Кирпа никогда не гиперлупился!».

Отметим, что для того, чтобы понимать всю горькую иронию (или даже сарказм) данного текста, следует как минимум быть в курсе эпопеи со входом и последующим выходом крупнейшего европейского авиаперевозчика Ryanair в нашу страну.

Источник: Владимир Омелян