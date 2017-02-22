Власти Германии признали умные куклы Cayla небезопасными и запретили их продажи

Говорящая кукла Cayla, разработанная американской компанией Genesis Toys, была признана небезопасной властями Германии, поскольку ПО, которым она оснащается, может быть взломано злоумышленниками. Об этом заявило Федеральное сетевое агентство Германии (FNA), контролирующее порядок пользования телекоммуникациями.

«Продажи куклы Cayla отныне находятся под запретом на территории Германии. — сказал глава FNA Йохен Хоманн. — Таким образом мы защитим самые уязвимые слои населения».

Родителям, которые уже приобрели куклу для своих чад, чиновники рекомендуют ее «уничтожить».

Стоит отметить, что «Кайла» является так называемой «умной куклой», с которой дети могут разговаривать, задавать ей вопросы и играть с ней в игры. Например, если спросить куклу: «Как называется маленькая лошадь?», она ответит: «Жеребенок».

Игрушка реагирует на слова пользователя, используя интернет, к которому подключается через смартфон по «блютузу».

Уязвимость в ПО «Кайлы» обнаружил студент Саарского университета Штефан Хассель. По его словам, кукла использует незащищенное bluetooth-соединение. Как результат, хакер может без особых проблем подключиться к аудиосистеме куклы в радиусе десяти метров и подслушивать разговоры. Более того, при определенной сноровке злоумышленник может даже подменять ответы игрушки.

«В ходе эксперимента мне удалось взломать игрушку даже через несколько стен. Ей определенно недостает функций безопасности», — отметил Хассель, который затем пожаловался в FNA.

В ведомстве, в свою очередь, провели собственное расследование, по результатам которого отнесли детскую игрушку к категории «замаскированных шпионских приборов». На основании этого и был введен запрет.

«Предметы, оснащенные видеокамерой и микрофоном, которые способны незаметно от владельца передавать данные, нарушают приватную сферу граждан», — подытожил глава FNA.

Немецкий дистрибьютор «Кайлы» отказался давать комментарии.

Источник: Reuters