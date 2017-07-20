Власти Сингапура тестируют роботов в дошкольных образовательных учреждениях

Результаты взаимодействия детей с роботами оценивают эксперты по робототехнике. Правда, по словам Чэня Ы-Миня, руководителя Центра интеллектуальных систем Наньянского технологического университета, эксперимент пока не позволяет сделать конкретных выводов. В первую очередь, ученые исследуют социальные факторы, а не влияние роботов на оценки детей.

В раннем детстве человек учится наиболее интенсивно, а его мозг развивается наиболее активно. Таким образом, авторы проекта надеются, что ранние контакты с роботами помогут детям легко взаимодействовать с техникой в будущем и понимать, как работают автоматизированные системы.

Мнение экспертов

Вместе с тем, некоторые ученые считают, что ранние контакты с ИИ могут нанести вред.

Профессор социальной психологии в МТИ Шерри Теркл опасается, что роботы научат детей строить ложные и изначально обреченные на неудачу связи.

«С роботом нельзя построить реальные отношения. Зачем с самого начала делать вид, что фальшивые отношения — это нормально?», — заявила Теркл.

Другие эксперты отмечают, что роботы не могут задавать вопросы, по-настоящему анализировать ответы, подталкивать к новым идеям. Даже контакты с виртуальными помощниками могут привить детям неестественную модель общения.

Впрочем, несмотря на критику, Сингапур продолжит экспериментировать с робототехникой в детских садах и яслях. В будущем власти города-государства планируют повсеместно внедрять роботов в дошкольные учреждения.