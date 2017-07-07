Volterman — «умный» кошелек, который не даст себя потерять

В нынешний век цифровых технологий кошельки кажутся дичайшим анахронизмом. Ведь, действительно, зачем носить с собой бумажные деньги, кредитные карты, водительское удостоверение и пропуск на работу, когда все это запросто эмулируется вашим смартфоном?

Американский стартап Volterman решил доказать, что бумажники тоже могут быть весьма современными, и запустил на краудфандинговой платформе Indiegogo кампанию по сбору средств на производство одноименного «умного» кошелька.

Как метко отмечают журналисты источника, Volterman, по сути, представляет собой портмоне, в который просто встроили смартфон (за исключением экрана). Так, умный бумажник оснащен встроенной батареей, камерой, модулями GPS, Bluetooth, Wi-Fi, а также RFID-защитой, предохраняющей находящиеся внутри банковские карты от удаленных атак хакеров. Кроме того, смарт-кошелек защищен от влаги и несет «на борту» процессор, 512 МБ RAM и 32 ГБ встроенной памяти.

Чем Volterman примечателен

По словам разработчиков, основным преимуществом умного бумажника является функция защиты от кражи. При помощи специального приложения, устанавливаемого на смартфон пользователя, портмоне можно привязать к телефону по Bluetooth. Таким образом, если вы его где-нибудь оставите, связь прервется и телефон просигнализирует об этом громким сигналом. И наоборот — при потере смартфона зазвенит уже кошелек — в него встроен динамик.

Помимо этого, в случае кражи местоположение кошелька можно будет отследить по GPS. Наконец, внутри Volterman скрывается крошечная камера, которая постарается сфотографировать того, кто посмеет узнать содержимое бумажника в ваше отсутствие.

Помимо функции анти-вора, устройство обладает еще рядом интересных преимуществ. Так, его можно использовать в качестве павербанка. Сообщается, что кошелек Volterman будет доступен в трех размерах с батареей емкостью от 2000 мАч до 5000 мАч. При этом все модели будут поддерживать как проводную, так и беспроводную зарядки.

Интересно, что при помощи Volterman можно будет раздавать Wi-Fi. Для этого устройство оснащено модулем 3G и предлагает специальные тарифы на пользование мобильными сетями по всему миру, которые «в три раза дешевле», чем обычный роуминг.

Наконец, разработчики сделали кошелек очень прочным. Сообщается, что он способен «выжить» даже после того, как его переедет автомобиль.

Напоследок отметим, что, поскольку кампания по сбору средств уже собрала необходимую сумму, смарт-кошелек поступит в продажу в декабре этого года. Его ориентировочная цена — от 178 до 314 долларов, в зависимости от размера (в минимальной комплектации в него поместится 8 кредитных карт) и емкости встроенной батареи.

Источник: The Verge