Volvo намерена задействовать беспилотные грузовики для сбора урожая тростника в Бразилии

Процесс сбора урожая тростника — работа весьма кропотливая. Как правило, в ней одновременно задействованы две машины: комбайн, который срезает тростник, и сопровождающий его грузовик, в который тут же собирается урожай. При этом водителю грузовика необходимо все время проявлять чудеса вождения: он должен соблюдать неизменную скорость, не обгоняя комбайн, и вместе с тем — четко держать дистанцию и траекторию, дабы, во-первых, не въехать в комбайн, а во-вторых, не наехать на еще молодые растения поблизости и не повредить будущий урожай. И если в начале рабочего дня водитель грузовика еще в состоянии играть осовремененную роль Юлия Цезаря, то под конец смены это не всегда удается.

Как следствие, по данным бразильского подразделения Volvo, около 4% урожая каждый раз пропадает из-за грузовиков, которые во время сбора ненароком наезжают на молодые растения, тем самым фактически их уничтожая. Кроме того, с каждым таким «выездом» за пределы маршрута грузовики уплотняют посадочную почву, из-за чего она теряет плодородность. В результате, по мнению аналитиков Volvo, из-за человеческого фактора фермеры на ровном месте теряют «десятки тысяч долларов», и именно поэтому компания взялась автоматизировать этот процесс при помощи автопилота.

Для этого Volvo, фактически, перенесла на сельскохозяйственные поля технологии, которые она уже успешно использует под землей, в шахтах горнодобывающих компаний.

Сообщается, что, поскольку большая часть работы водителя грузовика во время сбора урожая заключается в соблюдении необходимой дистанции, инженеры уделили особое внимание соблюдению автопилотом маршрута движения. Так, в транспортное средство было установлено два гироскопа, благодаря чему возможное отклонение машины от курса движения составляет не более чем 25 мм.

Кроме того, для задания нужного маршрута по полю используется GPS.

Что касается соблюдения скоростного режима, то здесь все по желанию водителя: он может либо автоматизировать управление скоростью при помощи круиз-контроля, либо увеличивать и уменьшать скорость вручную.

В Volvo утверждают, что их технология значительно повысит урожайность и эффективность работы сборщиков. По их прогнозам, увеличение сборов урожая составит 10 тонн c одного гектара.