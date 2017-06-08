Воссоединиться с природой: как новаторы предлагают хоронить людей в будущем?

По данным The Guardian, в мире ежегодно умирает около 55 млн человек. Как следствие, земля на кладбищах с каждым годом неустанно дорожает. Так, с нехваткой мест под захоронения уже столкнулись такие страны, как США, Великобритания, Австралия и Китай, и сегодня эту проблему пытаются решить ученые мужи со всего мира.

Однако не стоит думать, что дело — только в деньгах. Ученые говорят, что наступает эпоха более позитивного отношения к смерти. В частности, концепты кладбищ будущего предполагают, что тело умершего станет частью природы, благодаря чему «продолжит жить».

Превратиться в луч света

Архитекторы ⁠DeathLab из Колумбийского университета (США) предлагают превращать прах ⁠умерших в ⁠лучи света. Согласно их задумке, кремированные останки помещают в специальную лампу, которая перерабатывает биоматериал в свет. Последний при этом будет использоваться для освещения тропинок поблизости.

Кроме этого, в лампе, по замыслу изобретателей, также будут храниться цифровые ⁠данные об усопшем – фотографии ⁠и информация, ознакомиться с которыми можно будет через соответствующее приложение.

Разумеется, что такого рода устройство не будет работать вечно – срок работы лампы ограничен шестью месяцами либо в лучшем случае годом. После того, как биоматериал исчерпается и свет погаснет, урну с прахом забирают родственники.

«Остающиеся участки кладбищ ограничены в размере, места на них дорого стоят не только в Нью-Йорке, но и в городах по всему миру. Использование биологических процессов гораздо более энергоемкий, элегантный, а также масштабируемый процесс», – говорит директор DeathLab Карла Ротштейн.

Стать дождем

Английские новаторы Studio PSK разработали технологию превращения оставшегося после кремации праха в дождь. По их задумке, при помощи аэростата останки запускаются в специальной капсуле в тропосферу, после чего капсула под воздействием давления взрывается. В результате, останки рассеиваются среди облаков, а затем выпадают на землю в виде дождя.

«Мы создали эту услугу, чтобы бросить вызов общественности и восприятию того, что значит умереть в ХХI веке», – пишут авторы этой идеи.

Врасти в почву

Как можно заметить, оба предыдущих проекта подразумевают предварительную кремацию тела. Однако кремация — процесс весьма неэкологичный: диоксидов выделяется не меньше, чем на оживленной трассе.

Эту проблему призван решить австралийский проект Urban Death. Его создатели предлагают покрывать тела специальным составом, который начинает процесс разрушения останков и одновременно убивает злотворные бактерии. После этого прах помещают в специальную многоэтажную конструкцию, заполненную землей, где он постепенно превратится в почву. Последняя впоследствии будет использована для высадки растений.

Впрочем, это далеко не единственный вариант «экологичных» похорон. Еще с 2010 года в канадском городе Калгари начали хоронить тела в специальных разлагающихся «био-гробах» прямо в лесах и полях, не обрабатывая их химикатами и без использования надгробий.

Чтобы родственники могли найти могилу в любой момент, им предоставляют спутниковые координаты. Похожий проект намерены запустить в Австралии.

А новаторы из штата Флорида (США) предлагают безопасную для экологии «жидкую кремацию» – с использованием щелочного гидролиза. Тело умершего покрывают раствором, и вскоре оно превращается в безвредную жидкость.

Наконец, шведские ученые предлагают замораживать тела покойных, а затем превращать их в пыль при помощи вибрации. После этого останки высушиваются — и также закапываются в землю для их дальнейшего превращения в почву.

Источник: Republic