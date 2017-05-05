Возрожденную Nokia 3310 успели склонировать еще до старта официальных продаж

Возрожденную Nokia 3310 успели склонировать еще до старта официальных продаж

Не успела возрожденная Nokia 3310 выйти на рынок (начало продаж запланировано на середину мая), а ушлые азиаты уже успели клонировать реинкарнацию легендарной финской «звонилки». Фотографии фейковых Nokia 3310 на днях появились в социальных сетях, а сами устройства уже можно найти в продаже в Малайзии.

Судя по фотографиям, клоноделам действительно удалось неплохо скопировать дизайн новинки от HMD Global. Визуально отличается меню интерфейса, да наверняка и сам интерфейс (два или три пункта на нижней части экрана), а также цвет символов на клавишах (серебристый в настоящем устройстве и черный в клоне). При ближайшем рассмотрении наверняка можно будет найти больше отличий, а также оценить качество пластика, который также скорее всего будет похуже, чем у оригинала.

Напомним, что HMD Global представила возрожденный кнопочный телефон Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress 2017 в феврале текущего года, назначив достаточно высокий ценник в $50. Клон модели будет стоить заметно дешевле, так что своего покупателя он найдет, как минимум в Азии.

Также появление фейковых Nokia 3310 свидетельствует о потенциально высокой популярности новинки, так как никто не стал бы клонировать неинтересную покупателям модель.

Источник: PhoneArena

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