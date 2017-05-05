Возрожденную Nokia 3310 успели склонировать еще до старта официальных продаж

Не успела возрожденная Nokia 3310 выйти на рынок (начало продаж запланировано на середину мая), а ушлые азиаты уже успели клонировать реинкарнацию легендарной финской «звонилки». Фотографии фейковых Nokia 3310 на днях появились в социальных сетях, а сами устройства уже можно найти в продаже в Малайзии.

Судя по фотографиям, клоноделам действительно удалось неплохо скопировать дизайн новинки от HMD Global. Визуально отличается меню интерфейса, да наверняка и сам интерфейс (два или три пункта на нижней части экрана), а также цвет символов на клавишах (серебристый в настоящем устройстве и черный в клоне). При ближайшем рассмотрении наверняка можно будет найти больше отличий, а также оценить качество пластика, который также скорее всего будет похуже, чем у оригинала.

Напомним, что HMD Global представила возрожденный кнопочный телефон Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress 2017 в феврале текущего года, назначив достаточно высокий ценник в $50. Клон модели будет стоить заметно дешевле, так что своего покупателя он найдет, как минимум в Азии.

Также появление фейковых Nokia 3310 свидетельствует о потенциально высокой популярности новинки, так как никто не стал бы клонировать неинтересную покупателям модель.

Источник: PhoneArena