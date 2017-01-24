Второй и последний DLC для Deus Ex: Mankind Divided выйдет 23 февраля

Если вы ждете полную версию игры Deus Ex: Mankind Divided (обзор) для того, чтобы пройти ее целиком на одном дыхании, ждать осталось не долго.

Официально в игре должно быть два DLC. Первый DLC, System Rift, вышел еще в сентябре, ровно месяц спустя после выхода самой игры (23 августа). Второй, A Criminal Past, появится ровно через пол года после выхода игры — 23 февраля.

Теперь можно наверняка говорить о том, что неожиданная и неполная, по мнению некоторых игроков, концовка игры не решается дополнениями, и история разделена на несколько отдельных игр.

Что касается A Criminal Past, то задача дополнить концовку Deus Ex: Mankind Divided даже не ставилась. События этого DLC происходят еще до начала основной игры. Адам Дженсен проникает в особую тюрьму, где содержатся исключительно аугментированные заключенные. Его цель — разыскать другого пропавшего агента под прикрытием.