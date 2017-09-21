Второй трейлер перезапуска «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle с Дуэйном Джонсоном и Кевином Хартом

Киностудия Columbia Pictures опубликовала второй трейлер перезапуска фантастического фильма «Джуманджи», который содержит несколько новых сцен и раскрывает достаточно интересные детали картины.

Как вы помните по первому трейлеру, четверка друзей попадает в мир «Джуманджи» после того, как пытаются сыграть в одноименную компьютерную игру на старой приставке. При этом переносит их туда в виде аватаров игры, так что кому-то везет больше — обычный парень превращается в Дуэйна «Скалу» Джонсона, а кому-то меньше — одна из девушек становится «толстым мужиком среднего возраста» Джеком Блэком.

Несмотря на кажущуюся реальность мира «Джуманджи», игроки получают суперсилы (у каждого свои), могут вызвать виртуальный экран со статистикой и, судя по сцене с бегемотом в реке — определенное количество жизней в запасе. Создатели выложили в сеть сразу две версии трейлера — стандартную и международную, посмотрите оба, некоторые сцены там не повторяются.

Отметим, что режиссером картины выступил Джейк Кэздан (Jake Kasdan), известный по фильмам «Очень плохая училка» и «Секс-пленки», а также сериалу «Новенькая». Кроме Дуэйна Джонсона и Джека Блэка в фильме «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle снимутся Кевин Харт, Карен Гиллан, Мисси Пайл и другие. Премьера фильма состоится 20 декабря 2017 года.

P.S. Традиционно напомним, как выглядел оригинальный «Джуманджи» 1995 года выпуска с Робином Уильямсом в главной роли:

Источник: Jumanji