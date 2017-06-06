Вышел финальный трейлер фильма «Человек-паук: Возвращение домой» / Spider-Man: Homecoming с камео Стэна Ли

Ровно за месяц до премьеры компания Sony Pictures выложила в сеть финальный трейлер супергеройской картины Spider-Man: Homecoming / «Человек-паук: Возвращение домой». Помимо уже знакомых по другим роликам сцен, здесь можно увидеть своеобразный знак качества — камео создателя комикса о Человеке-пауке Стэна Ли.

Напомним, что появление этого колоритного седого старика в фильмах киновселенной Marvel обозначает авторское одобрение картины, что многими фанатами воспринимается как гарантия качества будущего фильма.

Отметим, что главную роль в фильме Spider-Man: Homecoming («Человек-паук: Возвращение домой») сыграл Том Холланд, который уже появлялся в картине «Первый мститель: Противостояние». Снимает фильм Spider-Man: Homecoming малоизвестный рекламный режиссер Джон Уоттс («Полицейская тачка», «Клоун»), а кроме Тома Холланда, Роберта Дауни младшего и Майкла Китона в картине можно будет увидеть Дональда Гловера, Джона Фавро, Зендаю и других.

В кинотеатрах картину «Человек-паук: Возвращение домой» можно будет увидеть начиная с 6 июля 2017 года, а ее сиквел уже запланирован на 5 июля 2019 года.

Источник: Sony Pictures