Вышел финальный трейлер фильма «Призрак в доспехах» / Ghost in the Shell

Уже послезавтра, в четверг, 30 марта, в украинском прокате стартует фантастический фильм «Призрак в доспехах» / Ghost in the Shell со Скарлетт Йоханссон в главной роли. А вчера студия Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер картины, который мы предлагает вашему вниманию.

Основной сюжет картины разворачивается в 2029 году, в котором технологии позволяют людям вживлять в себя нейронные импланты, которые улучшают способности. Тем не менее, они же служат мишенью для хакеров. Йоханссон играет киборга Мотоко Кусанаги, майора Министерства Общественной безопасности. Ей поручено найти и обезвредить хакера Кукловода. Кусанаги носит термооптический костюм, делающий ее невидимой.

Новый трейлер содержит еще больше намеков на большой заговор и ряд новых экшн-сцен.

Режиссер картины — Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Также в фильме снялись Майкл Питт, Жюльетт Бинош и Такеши Китано.

Источник: YouTube