Вышел финальный трейлер фильма «Призрак в доспехах» / Ghost in the Shell
Уже послезавтра, в четверг, 30 марта, в украинском прокате стартует фантастический фильм «Призрак в доспехах» / Ghost in the Shell со Скарлетт Йоханссон в главной роли. А вчера студия Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер картины, который мы предлагает вашему вниманию.
Основной сюжет картины разворачивается в 2029 году, в котором технологии позволяют людям вживлять в себя нейронные импланты, которые улучшают способности. Тем не менее, они же служат мишенью для хакеров. Йоханссон играет киборга Мотоко Кусанаги, майора Министерства Общественной безопасности. Ей поручено найти и обезвредить хакера Кукловода. Кусанаги носит термооптический костюм, делающий ее невидимой.
Новый трейлер содержит еще больше намеков на большой заговор и ряд новых экшн-сцен.
Режиссер картины — Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник»). Также в фильме снялись Майкл Питт, Жюльетт Бинош и Такеши Китано.
Источник: YouTube
- Фильм «Призрак в доспехах» создан на основе одноимённой научно-фантастической манги (японские комиксы), изданной в 1991 году.
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- 1995 году «Призрак в доспехах» был экранизирован в аниме (японская анимация), а в 2004 году вышло его продолжение «Призрак в доспехах: Невинность».
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- Режиссёром фильма является Руперт Сандерс, снявший до этого лишь один крупный полнометражный фильм - «Белоснежка и охотник», вышедший в 2012 году. До этого Сандерс занимался съёмкой рекламных роликов. В частности, он получил два «Золотых льва» на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» за ролик для игры Halo 3: ODST.
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- Одним из сценаристов фильма является Масамунэ Сиро, создатель манги «Призрак в доспехах».
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- Права на адаптацию манги «Призрак в доспехах» ещё в 2008 году приобрели DreamWorks и Стивен Спилберг. Тем не менее, им так и не удалось выпустить фильм. Работа началась только после того, как в мае 2015 года Paramount Pictures договорилась о совместном производстве и финансировании фильма.