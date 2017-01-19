Вышел набор Delid-Die-Mate 2 для снятия крышки с процессора в целях максимального разгона

Оверклокеры иногда выпускают собственный продукты. Хорошим примером может стать термопаста Thermal Grizzly, являющаяся сейчас одним из лучших термоинтерфейсов.

Оверклокер Der8auer из Германии пошел тем же путем и представил уже вторую версию набора Delid-Die-Mate для делидинга (снятия крышки с процессора).

Крышка на процессоре предназначена для защиты самого кремниевого чипа, спрятанного под ней, от повреждений. Между чипом и крышкой в новых процессорах находится довольно посредственная термопаста, по сравнению с жидким металлом и топовыми термоинтерфейсами, поэтому отвод тепла происходит не идеально.

Для существенного снижения температуры процессора и улучшения разгона крышку снимают и меняют стандартную термопасту на тот же жидкий метал, что в некоторых случаях снижает температуру процессора на 10-20, а иногда и больше градусов.

Вручную делидинг может быть опасен и как правило делается обычным канцелярским ножом, которым крышку аккуратно отделяют от корпуса, предварительно прогрев феном. При неаккуратных действиях процессор можно повредить, и тут-то на сцену и выходит Delid-Die-Mate 2 стоимостью €30.

Набор обещает менее чем за минуту снять крышку с процессора без дополнительных инструментов и риска повреждения процессора. После чего на кристалле можно заменить термопасту на более производительную.

Delid-Die-Mate 2 совместим с несколькими последними поколениями процессоров Intel (Intel Ivy Bridge, Haswell, Devil’s Canyon, Broadwell, Skylake и Kaby Lake Socket 115x) и его продажи начинаются 28 февраля.