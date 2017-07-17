Вышел новый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049

Сегодня в сети появился новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049, который является прямым продолжением легендарного «Бегущего по лезвию» 1982 года. В сиквеле снимется не только популярный современный актер Райан Гослинг (Офицер К), но и главный герой первой части Харрисон Форд (Рик Декард).

Напомним, что действие новой картины происходит спустя 30 лет после событий первого фильма. В новом трейлере можно увидеть сразу несколько новых сцен, включая разборки в стиле Безумного Макса, колонии скрывающихся людей, общение Джареда Лето со своей помощницей и неоднократные попытки убить Офицера К, который может оказаться «ключом к будущему человечества».

В картине также сыграют Джаред Лето, Робин Райт и Ана де Армас, режиссером выступит Дени Вильнев («Прибытие», «Убийца» и «Враг»), а исполнительным продюсером — Ридли Скотт, снявший в 1982 году оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» по мотивам романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

В кинотеатрах картина «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 появится 5 октября 2017 года.

Источник: Warner Bros. Pictures