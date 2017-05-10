Вышел новый трейлер мультфильма «Тачки 3» / Cars 3 с гоночными симуляторами и шлемами виртуальной реальности

После трейлера, который многие посчитали финальным, компания Pixar опубликовала еще один не менее увлекательный ролик мультфильма «Тачки 3» / Cars 3. Интерес здесь представляет как минимум обилие современных технологий, которые используют гонщики во время подготовки к соревнованиям — начиная с аэродинамических труб и беговых дорожек и заканчивая игровыми симуляторами и шлемами виртуальной реальности.

Именно этому обилию бездушных технологий команда Молнии и собирается противопоставить «старую школу» в виде пыльных дорог, пляжных пробежек и разнообразного хлама (включая якорь) в качестве препятствий. Также весьма интересен основной оппонент Молнии МакКуина Джексон Шторм, который на поверку оказывается нормальным парнем, не питающим личной неприязни к легенде автоспорта — он просто уверен, что этот пенсионера ему не ровня.

Мультфильм снимала команда, известная по таким проектам Walt Disney Pictures как «В поисках Дори» (Finding Dory) и «Головоломка» (Inside Out), но режиссером выступит дебютант Брайан Фи. Премьера «Тачек 3» / Cars 3 состоится практически через месяц — 15 июня 2017 года.

Источник: Disney•Pixar