Вышел официальный трейлер игры Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Компания Telltale Games опубликовала первый официальный трейлер своей новой приключенческой игры Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Она основана на фильмах и комиксах Marvel «Стражи Галактики».

Игрокам обещают совершенно новую историю о приключениях самых невероятных героев Вселенной: Звездного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты и Гроота. Главная цель разношёрстной компании – спасение Галактики от всевозможных угроз и опасностей.

Первый эпизод игры Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series должен появиться 18 апреля. Она будет доступной для платформ ПК, PlayStation 4, Xbox One, iOS и Android. Также предлагается версия Season Pass Disc, включающая первый эпизод и бесплатный доступ к четырём последующим эпизодам. Уже сейчас на сайте разработчиков можно оформить предварительный заказ на игру.