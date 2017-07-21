Вышел первый полноценный трейлер фантастического боевика «Яркость» / Bright с Уиллом Смитом в главной роли

После короткого, хотя и достаточно интересного тизера, сервис Netflix опубликовал первый полноценный трейлер фантастического фильма «Яркость» / Bright. Картина представляет собой классический полицейский боевик с двумя напарниками, изюминку которому придает антураж — действия развиваются в фантастической вселенной, в которой помимо людей живут орки, эльфы, феи и другие вымышленные существа.

Режиссером ленты выступил Дэвид Эйр, поставивший до этого «Отряд самоубийц» (кстати, копы-напарники весьма напоминают Дэдшота и Крока), а главные роли сыграли Уилл Смит, Джоэл Эдгертон и Нуми Рапас. Бюджет картины составил «всего» $100 млн, что достаточно мало по сравнению с крупными голливудскими киностудиями, однако для сервиса Netflix это достаточно серьезные деньги.

Отметим, что премьера фильма «Яркость» / Bright состоится 22 декабря 2017 года.

Источник: Polygon