Вышел первый полноценный трейлер третьего сезона «Фарго»
Телеканал FX опубликовал первый полноценный трейлер третьего сезона популярного сериала «Фарго», премьера которого намечена на 19 апреля нынешнего года.
Действие третьего сезона будет происходить в 2010 году — спустя четыре года после завершения истории первого сезона. Зрителей опять ждет новая история с новыми героями. В этот раз в главных ролях снялись Юэн Макгрегор («На игле» (1996), «Звёздные войны» (1999, 2002, 2005) и «Я люблю тебя, Филлип Моррис» (2009)) и Кэрри Кун (Исчезнувшая (2014)). Причем МакГрегор в фильме играет сразу двух главных героев — братьев Эммита и Рэя Стасси из Миннесоты. Также в фильме снялись Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис, Майкл Стулбарг.
Сам трейлер оставляет больше вопросов, чем дает ответов, например, что там произошло с братьями Стасси в детстве, почему герой Дэвида Тьюлиса выглядит столь зловеще, или что за «чудовище» угрожает персонажу Кэрри Кун?
Источник: Hollywood Reporter
- «Фарго» — криминальный сериал, который считается одним из лучших проектов последнего времени. В его основу положена одноименная черная комедия братьев Коэнов, снятая в 1996 году.
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- Премьера сериала состоялась 15 апреля 2014 года на канале FX. По итогам показов «Фарго» был отмечен премией «Эмми» как лучший минисериал, а также был награжден за лучшую режиссуру и подбор актеров. Вслед за премией «Эмми» первый сезон получил «Золотой глобус» как лучший мини-сериал, а Билли Боб Торнтон был награждён премией «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
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- Второй сезон вышел на экраны 12 октября 2015 года и тоже получил признание подавляющего большинства критиков.