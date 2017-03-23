Вышел первый тизер экранизации популярной манги «Тетрадь смерти» от Netflix

Компания Netflix, владеющая одноименным потоковым видеосервисом, взялась экранизировать известную японскую мангу «Тетрадь смерти» Цугуми Обы. Вчера вышел первый короткий трейлер грядущего фильма, который тоже будет называться «Тетрадь смерти».

Картина расскажет о студенте по имени Лайт, который по воле судьбы находит волшебную тетрадь смерти, которая является идеальным средством убийства. С помощью тетради можно убить кого угодно, достаточно вписать на страницы имя жертвы и хотя бы раз перед этим увидеть ее лицо (можно по фото). Заполучив тетрадь Лайт решает вершить правосудие и убивать преступников. Но вскоре загадочные смерти привлекают внимание Интерпола. Организация в свою очередь нанимает лучшего японского детектива L, чтобы тот нашел Лайта.

Режиссером фильма – Адам Вингард («Ведьма из Блэр: Новая глава»). Главная роль досталась Нату Вулфу. Также в фильме снялись Уилл Дефо, Лейкит Стэнфилд и Маргарет Куэлли. Премьера фильма намечена на 25 августа.

Источник: The Verge