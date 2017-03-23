Вышел первый тизер экранизации популярной манги «Тетрадь смерти» от Netflix
Компания Netflix, владеющая одноименным потоковым видеосервисом, взялась экранизировать известную японскую мангу «Тетрадь смерти» Цугуми Обы. Вчера вышел первый короткий трейлер грядущего фильма, который тоже будет называться «Тетрадь смерти».
Картина расскажет о студенте по имени Лайт, который по воле судьбы находит волшебную тетрадь смерти, которая является идеальным средством убийства. С помощью тетради можно убить кого угодно, достаточно вписать на страницы имя жертвы и хотя бы раз перед этим увидеть ее лицо (можно по фото). Заполучив тетрадь Лайт решает вершить правосудие и убивать преступников. Но вскоре загадочные смерти привлекают внимание Интерпола. Организация в свою очередь нанимает лучшего японского детектива L, чтобы тот нашел Лайта.
Режиссером фильма – Адам Вингард («Ведьма из Блэр: Новая глава»). Главная роль досталась Нату Вулфу. Также в фильме снялись Уилл Дефо, Лейкит Стэнфилд и Маргарет Куэлли. Премьера фильма намечена на 25 августа.
Источник: The Verge
- Впервые «Тетрадь смерти» появилась перед читателями в декабре 2003 года в виде пилотного тома и в феврале 2004 года в качестве начала основного сюжета в журнале «Weekly Shonen Jump». Манга пользовалась огромной популярностью и продолжала выходить вплоть до мая 2006 года и содержала 108 глав, позднее вышедших в 12 томах в Японии.
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- На ее основе выпущены анимационные сериал и фильмы, игровые фильмы, лайт-новел и видеоигры. Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, «Тетрадь смерти» входит в 10 лучших манг всех времен.