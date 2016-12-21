Вышел первый тизер-трейлер анимационного фильма про эмодзи. И он сделан вертикальным

Компания Sony опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Эмодзи: Фильм» (первое название — «Эмодзи: Вырази себя»), рассказывающего о жизни смайликов внутри смартфона.

Тизер показывает эмодзи, который, видимо, олицетворяет усталость.

«Здравствуйте. Как вы уже заметили, я — эмодзи. И я рад анонсировать наш первый фильм», — говорит эмодзи.

Интересно, что видео сделано вертикальным.

По сюжету эмодзи живут в мессенджере, который называется Текстополис. Каждый смайлик в Текстополисе может выражать только одну эмоцию, но Джин — исключение. Он может выражать несколько эмоций. Вместе с Джейлбрейком и ладонью на ножках Хай-5 Джин отправляется в путешествие по смартфону, чтобы изменить свой код и стать «нормальным».

Озвучивать смайликов будут комики ТиДжей Миллер (Джин) и Илана Глазер (Джейлбрейк), а также ведущий The Late Late Show Джеймс Корден (Хай-5). Кресло режиссера занимает Энтони Леондиса, отметившийся короткометражкой «Кунг-Фу Панда: Секреты мастеров».

Премьера фильма намечена на 4 августа 2017 года.

Источник: The Verge