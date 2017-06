Вышел первый трейлер фильма «Черная пантера» о супергерое ТʼЧалла из вселенной Marvel

Во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз», который прошел в минувшую в «Quicken Loans Arena» в Кливленде, студия Marvel показала первый тизер-трейлер фильма «Черная пантера» о супергерое ТʼЧалла, короле вымышленной африканской страны Ваканда. Впервые ТʼЧалла появился в фильме «Первый мститель: Противостояние», вышедшем в мае 2016 года.

По сюжету картины, Т’Чалла возвращается на родину после окончания событий картины «Первый Мститель: Противостояние» и обнаруживает, что враги хотят сместить его с трона и уничтожить Ваканду, известную запасами редкого и невероятно прочного металла вибраниума. Того самого вибраниума, из которого отлит щит Капитана Америки. Облачившись в свой супергеройский костюм и заручившись поддержкой агента ЦРУ Эверетта Росса, правитель Ваканды бросается спасать положение.

Режиссер «Черной Пантеры» – Райан Куглер, в послужном списке которого всего две работы: «Крид: наследие Рокки» и «Станция ”Фрутвейл„».

Thankful… #TChalla #BlackPanther

[And tune into game 4 of the #NBAFinals tonight. 😉] pic.twitter.com/4jFwEhfs51

— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 9 июня 2017 г.