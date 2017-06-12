Вышел первый трейлер фильма «Черная пантера» о супергерое ТʼЧалла из вселенной Marvel

Во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз», который прошел в минувшую в «Quicken Loans Arena» в Кливленде, студия Marvel показала первый тизер-трейлер фильма «Черная пантера» о супергерое ТʼЧалла, короле вымышленной африканской страны Ваканда. Впервые ТʼЧалла появился в фильме «Первый мститель: Противостояние», вышедшем в мае 2016 года.

По сюжету картины, Т’Чалла возвращается на родину после окончания событий картины «Первый Мститель: Противостояние» и обнаруживает, что враги хотят сместить его с трона и уничтожить Ваканду, известную запасами редкого и невероятно прочного металла вибраниума. Того самого вибраниума, из которого отлит щит Капитана Америки. Облачившись в свой супергеройский костюм и заручившись поддержкой агента ЦРУ Эверетта Росса, правитель Ваканды бросается спасать положение.

Режиссер «Черной Пантеры» – Райан Куглер, в послужном списке которого всего две работы: «Крид: наследие Рокки» и «Станция ”Фрутвейл„».

Большинство ролей в фильме исполнили темнокожие актеры: Майкл Б. Джордан («Крид: наследие Рокки»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Данай Джекесай Гурира («Ходячие мертвецы»), Дэниэл Калуя («Прочь») и Форест Уитакер («Последний король Шотландии»). Также в фильме появится Энди Серкис («Властелин Колец: Братство кольца») в роли контрабандиста и торговца оружием.

«Черная пантера» — это уже 18-й фильм из кинематографической вселенной Marvel. В мировой прокат картина выйдет 14 февраля 2018 года и станет последним фильмом третьей фазы перед выходом новой части «Мстителей».

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Источник: The Verge и TJ