Вышел первый трейлер перезапущенного автошоу Top Gear America с новыми ведущими, премьера назначена на 30 июля

Компания BBC America представила первый трейлер автошоу Top Gear America, которое вернется на экраны уже 30 июля 2017 года в обновленном формате и с тремя новыми ведущими.

В коротком ролике можно увидеть суперкары Acura NSX и Lamborghini Huracan, квадроцикл Polaris, спорткар BAC Mon, а также внедорожники, полицейские машины и даже прыгающий лоурайдер. Но самое главное — в трейлере есть Стиг.

Напомним, что BBC объявила о перезапуске американской версии автошоу Top Gear America в марте текущего года. Тройку ведущих заменили полностью, кроме Стига в передаче можно будет увидеть актера Уильяма Фихтнера («Армагеддон», «Чёрный ястреб», «Эквилибриум», «Тёмный рыцарь», сериал «Побег»/Prison Break), гонщика Антрона Брауна и автожурналиста Тома Форда.

В первом сезоне выйдет восемь часовых серий, решение о съемке продолжения будет принято по результатам рейтингов и количества просмотров. Отметим, что предыдущая версия Top Gear USA с комиком Адамом Феррарой, раллийным гонщиком Таннером Фоастом и ведущим канала NBC Рутледжем Вудом продержалась в эфире пять сезонов и была закрыта в 2016 году.

Источник: BBC America