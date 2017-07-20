Вышел второй трейлер шпионского боевика «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер сиквела комедийного боевика «Kingsman: Золотое кольцо». В отличие от первой части, действие сиквела будет развиваться преимущественно на территории США и покажет местное подразделение секретных агентов из службы «Statesmen». Естественно, стиль работы «ковбоев» заметно отличается от такового у английских джентльменов (чего стоит одно лассо, как будто позаимствованное у героев «Звездных Войн»), но в любом случае наблюдать за этим интересно.

По сюжету после разгрома штаб-квартиры и базы британской организации оставшиеся в живых агенты Kingsman приезжает в США, чтобы со своими американскими коллегами разобраться в том, кто же им так насолил. Помимо ожившего и довольно активного Гарри Харта, зрелищных перестрелок и саркастичных диалогов мы сможем наблюдать впечатляющий актерский состав. Компанию Тэрону Эджертону и Колину Фёрту составят Джефф Бриджес, Ченнинг Татум, а также очаровательные Холли Берри и Джулианна Мур.

Мировая премьера «Kingsman: Золотое кольцо» / Kingsman: The Golden Circle запланирована на 22 сентября 2017 года. В Украине фильм стартует на неделю позже — 28 сентября.

Источник: 20th Century Fox