Вышел второй трейлер супергеройского фильма «Чудо-женщина» / Wonder Woman

На выходных кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер картины «Чудо-женщина» / Wonder Woman с Галь Гадот в главной роли (первый ролик можно посмотреть здесь). На этот раз создатели картины уделяют время рассказу о юных годах и взрослении принцессы амазонок Дианы, от которой по не совсем понятной причине скрывают ее происхождение. Кроме Галь Гадот в картине сыграют Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и другие, а режиссером выступит Пэтти Дженкинс.

Действие картины происходит во время Первой мировой войны, когда на райский остров принцессы амазонок Дианы попадает американский пилот, потерпевший крушение. Он рассказывает ей о конфликте во внешнем мире и Диана покидает свой дом, чтобы справиться с угрозой, которую судя по всему принес туда один из ее врагов.

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Напомним, что «Чудо-женщина» станет вторым появлением одноименной супергероини на больших экранах (премьера назначена на 1 июня 2017 года) после уже вышедшего «Бэтмен против Супермена», при этом в текущем году ее можно будет увидеть еще раз — в первой части «Лиги справедливости» (премьера — 16 ноября 2017 года).

Источник: Warner Bros.