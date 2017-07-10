Вышел второй трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях
Киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер Темная башня» / The Dark Tower с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях. Эта фантастическая картина — экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга, хотя уместнее здесь говорить не о полноценной экранизации, а скорее о сиквеле оригинальной истории. Режиссер картины — датчанин Николай Арсель, известный как сценарист детектива «Девушка с татуировкой дракона» и постановщик костюмной драмы «Королевский роман».
По сюжету, стрелок Роланд Дискейн, которого играет Эльба, отправляется на поиски Темной башни — оплота Вселенной — удерживающей все миры от хаоса и разрушения. Ему противостоит злой и очень могучий волшебник Уолтер Падик в исполнении Макконахи, который тоже ищет башню, чтобы использовать ее для захвата власти над всем миром.
В новом трейлере создатели картины ближе знакомят зрителя с главными героями и демонстрируют несколько экшн-сцен, снятых с эффектом замедленной съемки.
Кроме Эльбы и Макконахи в фильме снялись Николас Хэмилтон, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли и другие актеры.
В Украине фильм Темная башня / The Dark Tower начнут показывать с 27 июля 2017 года.
Первый трейлер «Темной Башни» вы найдете в нашей предыдущей заметке.
- Впервые об экранизации легендарной серии книг Стивена Кинга «Темная башня» заговорили 10 лет назад. С тех пор было множество противоречивых новостей и обещаний различных режиссеров, продюсеров и кинокомпаний.
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- В качестве режиссёров картины в разное время рассматривались Джей Джей Абрамс, Брайан Грейзер, Акива Голдсман, и Рон Ховард, в качестве исполнителя главной роли – Рассел Кроу, Лиам Нисон, Хавьер Бардем, и Кристиан Бейл.
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- Стивен Кинг продал права на экранизацию цикла «Темная башня» за $19,19. Число 19 является одним из ключевых понятий в книгах цикла.
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- Сам цикл романов «Темня башня» включает восемь книг, написанных на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Поворотами сюжета и некоторыми персонажами «Темня башня» переплетается с другими произведениями Стивена Кинга — «Мешок с костями» (1998), «Талисман» (1984), «Противостояние» (1978), «Всё предельно» (2002), «Почти как бьюик» (2002), «Сердца в Атлантиде» (1999), «Бессонница» (1994), «Жребий» (1975), а также «Оно» (1986), «Туман» (1980) и «Глаза дракона» (1987).