Вышел второй трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях

Киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер Темная башня» / The Dark Tower с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи в главных ролях. Эта фантастическая картина — экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга, хотя уместнее здесь говорить не о полноценной экранизации, а скорее о сиквеле оригинальной истории. Режиссер картины — датчанин Николай Арсель, известный как сценарист детектива «Девушка с татуировкой дракона» и постановщик костюмной драмы «Королевский роман».

По сюжету, стрелок Роланд Дискейн, которого играет Эльба, отправляется на поиски Темной башни — оплота Вселенной — удерживающей все миры от хаоса и разрушения. Ему противостоит злой и очень могучий волшебник Уолтер Падик в исполнении Макконахи, который тоже ищет башню, чтобы использовать ее для захвата власти над всем миром.

В новом трейлере создатели картины ближе знакомят зрителя с главными героями и демонстрируют несколько экшн-сцен, снятых с эффектом замедленной съемки.

Кроме Эльбы и Макконахи в фильме снялись Николас Хэмилтон, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли и другие актеры.

В Украине фильм Темная башня / The Dark Tower начнут показывать с 27 июля 2017 года.

Первый трейлер «Темной Башни» вы найдете в нашей предыдущей заметке.