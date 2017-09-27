Вышла заключительная короткометражка-приквел к «Бегущему по лезвию 2049», снятая в жанре аниме

Примерно за неделю до выхода фантастической картины «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 режиссера Дени Вильнева создатели сиквела опубликовали последнюю, третью по счету (первая и вторая), короткометражку-приквел, восполняющую временной пробел между первым фильмом и продолжением. В отличие от двух предыдущих работ, новая снята в жанре аниме, что весьма неожиданно.

Режиссером заключительной короткометражки под названием Blade Runner Black Out 2022 выступил уже не сын знаменитого Ридли Скотта – Люк, а Синъитиро Ватанабэ, в послужном списке которого находится «Аниматрица: Детектив» и «Ковбой Бибоп».

Название короткометражки отражает события, которым она посвящена. В частности, она рассказывает о «блэкауте» (аварии в энергосистеме), который во вселенной «Бегущего по лезвию» произошел в 2022 году, то есть спустя три года после окончания событий оригинальной картины. К «блэкауту» привело восстание репликантов (искусственных людей, созданных для выполнения сложных и опасных работ), которые сбросили электромагнитную бомбу на Лос-Анджелес.

По словам Ватанабэ, работая над фильмом, он ставил перед собой две задачи: первую – отдать дань уважения оригинальному фильму, оказавшего на него значительное влияние в профессиональном плане, и второе – создать аниме, которое будет не имитировать, а отражать «настоящий мир» картины. Насколько хорошо справился режиссер, смотрите и судите сами. Отметим лишь, саундрек к фильму был взят не из существующих композиций, а написан специально. Его автор – электронный исполнитель Flying Lotus.

В кинотеатрах картина «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 появится 5 октября 2017 года. Главные роли в нем исполнили Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт. Режиссер сиквела– Дени Вильнев, а исполнительный продюсер — Ридли Скотт, снявший в 1982 году оригинальный фильм.