Взорвать под телекамеры Discovery: знаменитый днепровский недострой «Парус» эффектно снесут весной следующего года

Легендарная гостиница «Парус» за долгие годы своего незавидного существования стала своеобразным символом Днепра. Несколько лет назад знаменитый недострой даже разукрасили в цвета национального флага, а также нарисовали на нем огромный Герб Украины. Вместе с тем, это место имеет и дурную славу. Здесь не раз погибали подростки-экстремалы.

Для чиновников «Парус» — эдакий чемодан без ручки. А потому с приходом новой городской власти на гостиницу закономерно снова обратили внимание. И снова правящий класс не до конца понимает, что с ней делать. Однако на этот раз мэрия склоняется ко мнению, что здание все-таки нужно демонтировать, а точнее — эффектно взорвать под телекамеры.

Как рассказал журналистам заммэра Днепра Михаил Лысенко, недостроенную гостиницу собираются подорвать весной, но точной даты пока нет.

«Мы сейчас ведем переговоры с собственником. Мы уже предложили ему равнозначный участок земли. Владелец недостроенной гостиницы пока думает. Если не согласится на участок, то компенсируем деньгами. — сказал Михаил Лысенко. — В любом случае, на снос здания собственник уже дал добро».

Что интересно, взрывать злосчастную гостиницу «Парус» чиновники будут вместе с телеканалом Discovery, переговоры с которым городская власть начала вести еще летом этого года.

По предварительной информации, телеканал не только феерично взорвет культовый недострой в прямом эфире, но также возьмет на себя часть финансовых затрат.

Источники: Информатор, gorod.dp.ua