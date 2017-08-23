Warner Bros. снимет криминальную драму о становлении Джокера, продюсером выступит сам Мартин Скорсезе

Современные фильмы про супергероев постепенно переходят из разряда зрелищ для подростков в более высокий класс. И доказательством данному утверждению служат последние новости, согласно которым проектом по вселенной DC Comics заинтересовался такой зубр киноиндустрии, как Мартин Скорсезе.

Издание Deadline сообщило, что студия Warner Bros. занялась созданием отдельной картины, которая расскажет историю суперзлодея Джокера. В качестве режиссера будущего фильма выступит Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе»), сценарий напишет Скотт Сильвер («Восьмая миля»), а титулованный Мартин Скорсезе («Таксист», «Славные парни», «Банды Нью-Йорка», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит») займет место продюсера.

Авторы фильма описывают его как «hard-boiled crime film», то есть от него можно ожидать достаточно жесткого и реалистичного повествования. Сюжет расскажет о собственно появлении и становлении суперзлодея в Готеме в период ранних 80-х годов прошлого века. Интересно, что данная картина по слухам должна стать одним из первых продуктов нового суббренда Warner Bros., который сосредоточится на создании фильмов о героях комиксов.

Исполнитель главной роли еще не определен, но это точно будет не Джаред Лето, сыгравший Джокера в «Отряде самоубийц». Предполагается, что новый фильм не будет привязан к основной киновселенной DC, так что вышеупомянутый Джаред Лето без проблем сможет сыграть в очередном «Бэтмене» и «Отряде самоубийц 2».

Источник: IGN