Wikipedia может официально появиться в даркнете

Отдельные руководители небезызвестной «Википедии» предложили открыть официальное представительство крупнейшей онлайн-библиотеки в даркнете, доступ к которому, как известно, возможен только при помощи технологии Tor. Предполагается, что это сделает посещение сайта максимально анонимным и конфиденциальным, а также защитит ресурс от всевозможных государственных цензоров. Об этом заявил Кристиан Консонни, экс-вице-президент Wikimedia Italy.

По словам Консонни, хотя доступ к Wikipedia сегодня возможен и через браузер Tor (который в наши дни весьма популярен ввиду того, что он шифрует трафик и «прогоняет» его через различные IP-адреса, именуемые «нодами»), тем не менее, это соединение является куда менее безопасным, чем оно могло бы быть, если бы «Википедия» находилась непосредственно в даркнете.

Говоря конкретнее, в таком случае трафик пользователей не перенаправлялся бы через «выходной нод» — то место, где соединение «выходит» из даркнета, чтобы подключиться к сайтам, находящимся в обычном интернете. При этом каждый такой «выход» сопровождается серьезными рисками.

Создание же «темной» веб-версии «Википедии» обеспечило бы более надежную защиту анонимности пользователей энциклопедии. Кроме того, это сделало бы образовательный ресурс практически неуязвимым к разного рода цензуре. Заблокировать ресурс в даркнете весьма сложно, что сделает доступ к онлайн-библиотеке возможным в тех странах, где она частично или полностью заблокирована: например, в Иране, Китае и России.

«Я думаю, что все основные веб-сайты должны иметь версии для Tor», — заключает Консонни.

Впрочем, не стоит думать, что Консонни волнует только проблема слежки и цензуры — он также полагает, что официальное представительство Wikipedia в даркнете улучшит репутацию технологии Tor, поскольку сегодня она зачастую воспринимается как инструмент для преступников, а не, скажем, как средство, позволяющее избежать государственной слежки.

«…доступ к Википедии через Tor будет способствовать осознанию самого Tor как технологии защиты конфиденциальности пользователей», — утверждает Консонни.

Наконец, если руководство «Википедии» поддержит идею создания версии для Tor, Консонни надеется, что проект будет реализован через некоммерческий фонд «Викимедиа», а не через третью сторону, которая потенциально может быть «слепой и недоброжелательной» по отношению к пользователям.

Руководители проекта Tor пока никак не прокомментировали слова Консонни.

Напоследок отметим, что куда более активное обсуждение вызвало другое предложение Консонни. Как известно, правила «Википедии» не запрещают читать ее с использованием любых технических средств, однако на редактирование статей наложено существенное ограничение: так, пользователи, которые заходят на сайт через Tor, не могут редактировать статьи.

Консонни же высказался за отмену этого ограничения, однако с этим не согласились многие другие «википедисты». По их мнению, «это приведет к учащению злоупотреблений». Если сегодня недобросовестных редакторов можно заблокировать по IP, то в случае отмены запрета на редактирование статей пользователями Tor можно будет заходить для правок в «Википедию» все с новых и с новых сетевых адресов. В результате, злодеи станут неуязвимыми к бану, и это значительно прибавит работы добросовестным редакторам и модераторам.

Источники: Motherboard, rublacklist